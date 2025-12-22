Honduras: La Fiscalía «no hace nada» ante violencia en escrutinio, denuncia miembro de CNE

Tegucigalpa, 22 dic (EFE).- Cossette López, una de los tres consejeros del ente electoral de Honduras, denunció este lunes que el escrutinio especial de las elecciones generales del 30 de noviembre avanza lentamente debido a actos de violencia por parte de delegados partidarios y lamentó que la Fiscalía no haga «nada» ante estas agresiones.

El escrutinio especial de 2.792 actas electorales con inconsistencias se inició el pasado día jueves, con cinco días de retraso, y todavía no ha concluido.

López afirmó este lunes que en el Centro Logístico Electoral (CLE) del Consejo Nacional Electoral (CNE) se han registrado escenas de violencia con delegados de partidos que impiden la apertura de maletas electorales y agreden físicamente al personal encargado del conteo.

«Las maletas no las abren, se dedican a poner actas en cero, detienen el proceso porque quieren ellos decir qué atribuciones tiene o no un empleado del CNE; golpean las mesas, cachetean a las personas», aseguró López en una comunicación telefónica con el Canal 5 de la Corporación Televicentro en Tegucigalpa.

El recuento de votos de las 2.792 actas electorales con inconsistencias continúa, además de lento, interrumpido con frecuencia, la última vez anoche, y se reanudó hoy hacia las 09:00 hora local (15:00 GMT).

«La Fiscalía no hace nada» lamentó López tras señalar que dispone de numerosos testimonios sobre los hechos violentos y que los fiscales presentes «dicen no tener instrucciones para recibir las denuncias», por lo que surge «la pregunta para qué están ahí».

Agregó que el «deterioro» del Estado de derecho es «más que evidente», y criticó que la responsabilidad del escrutinio recaiga en los partidos, lo que propicia un «posible secuestro» del proceso y tráfico de credenciales de delegados.

El escrutinio especial avanzaba este lunes con lentitud y constantes interrupciones, mientras los resultados parciales mantienen a la cabeza al candidato del conservador Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, respaldado por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Según el último registro publicado en la página web del CNE, con el 99,92 % de las actas escrutada, Asfura encabeza la votación con 1.391.989 votos (40,34 %), seguido de Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, con 1.362.358 papeletas (39,48 %).

La aspirante del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, figura en un distante tercer puesto con 661.454 sufragios (19,17 %).

López, representante del Partido Nacional en el CNE, aseguró que existe una estrategia para retrasar la declaración final oficial, ya que los representantes partidarios estarían procesando apenas «un acta por día».

Ante las dudas sobre el sistema de transmisión, enfatizó que el respaldo físico de los votos es la única garantía legal y explicó que el CNE trabaja en la «fidelización» de 1.138 actas con inconsistencias de transcripción de datos. EFE

