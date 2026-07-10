Honduras captura y entrega a estadounidense acusado de doble homicidio en EE.UU.

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Tegucigalpa, 10 jul (EFE).- Las autoridades de Honduras capturaron y entregaron a Estados Unidos a un ciudadano estadounidense buscado por la Justicia de su país por un doble homicidio, informó este viernes la Policía Nacional hondureña.

El detenido, identificado como Matthew Saúl Castro, de 30 años, fue localizado la noche del jueves en el municipio de Danlí, departamento de El Paraíso (este), fronterizo con Nicaragua, donde fue requerido por agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos.

Tras su captura, fue trasladado bajo custodia policial a la capital hondureña, donde se realizaron los trámites legales correspondientes y una evaluación médica como parte de los protocolos establecidos.

Castro, residente en la ciudad estadounidense de Miami, tenía una orden de captura emitida el 22 de abril de 2020 por el Tribunal del Circuito del Decimotercer Circuito Judicial del condado de Broward, Florida, por los delitos de asesinato en segundo grado y tentativa de asesinato en segundo grado.

Las autoridades hondureñas, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM), verificaron que Castro había ingresado a Honduras de manera irregular y, posteriormente, gestionaron con la Embajada de Estados Unidos su entrega y expulsión del país.

La Policía Nacional destacó que la acción refleja la cooperación entre Honduras y Estados Unidos en la lucha contra la criminalidad transnacional y la búsqueda de personas requeridas por la justicia internacional. EFE

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