Honduras competirá con 170 deportistas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Compartir

2 minutos

Tegucigalpa, 15 jul (EFE).- Honduras participará con 140 deportistas, en 27 disciplinas, en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto en República Dominicana, que fueron juramentados por el presidente hondureño, Nasry Asfura.

Asfura le dijo a los deportistas que “llegar a los Juegos Centroamericanos y del Caribe no es una casualidad, es un esfuerzo, es un trabajo y una dedicación de muchos años”, y que portar la bandera del país representa «todo el amor hacia Honduras”.

Agregó que cada uno de los deportistas que integran la delegación representa las esperanzas del pueblo hondureño.

La ceremonia se celebró en la Casa Presidencial, en Tegucigalpa, con la participación de miembros del Comité Olímpico Hondureño (COH) y otras autoridades deportivas.

El mandatario elogió a los competidores hondureños por el esfuerzo, la disciplina y el sacrificio para participar en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, y les pidió que participen con honor, dignidad y amor por el país.

Los abanderados de Honduras son Natalie Gabriela Espinal y Derek David Midence, designados por el COH.

A los 140 deportistas se suman otras 30 personas, entre entrenadores, personal técnico, médicos, delegados y jefe de misión.

Entre otras disciplinas, Honduras competirá en ajedrez, atletismo, boxeo, canotaje, ciclismo, ecuestre, esgrima, gimnasia artística, judo, kárate, levantamiento de pesas, lucha, patinaje, taekwondo, ráquetbol, remo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón y voleibol de playa. En esta edición no competirá el fútbol.

El país centroamericano espera recoger medallas al menos con Kevin Mejía (lucha), Diego René Dulieu (natación), Winston Campbell (atletismo), Natalie Gabriela Espinal (tenis) y Luis Enrique López (ciclismo). EFE

gr/gbf

(foto) (video)