Honduras confirma tercer caso importado de sarampión y descarta transmisión comunitaria

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Tegucigalpa, 6 jun (EFE).- Las autoridades sanitarias de Honduras confirmaron este sábado un tercer caso importado de sarampión en una mujer residente en una zona cercana a la frontera con Guatemala, aunque descartaron que exista transmisión comunitaria de la enfermedad en el país centroamericano, declarado libre de este virus desde 1997.

La Secretaría de Salud (Sesal) indicó en un comunicado que la paciente reside en el sector de Corinto, departamento de Cortés, en el norte del país, y que el caso presenta un «nexo epidemiológico con la situación de sarampión que afecta a Guatemala».

Según la institución, la detección fue posible gracias al fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica que Honduras mantiene activa ante la alerta regional por el aumento de casos de sarampión en varios países de América.

La paciente presentó síntomas compatibles con la enfermedad, entre ellos fiebre, tos, conjuntivitis, dolor de cabeza, secreción nasal y dificultad para respirar, indicó la Sesal.

Tras la confirmación del diagnóstico, los equipos sanitarios identificaron y aislaron a los contactos de la mujer, quienes permanecen bajo vigilancia epidemiológica y seguimiento clínico.

De igual forma, las autoridades continúan con las investigaciones de campo y la aplicación de los protocolos nacionales de contención.

Con este reporte, suman tres los casos confirmados en Honduras, todos considerados importados y vinculados al brote que afecta a varias naciones del continente.

La Secretaría de Salud subrayó que, pese a este nuevo caso, el país no registra contagios autóctonos de sarampión, por lo que no existe evidencia de transmisión comunitaria sostenida en el territorio nacional.

Las autoridades exhortaron a la población, en particular a los grupos vulnerables y a quienes planean viajar a países con circulación activa del virus, a verificar y completar su esquema de vacunación con la vacuna triple viral contra sarampión, rubéola y parotiditis (SRP).

La Sesal reiteró que la vacunación constituye la medida más eficaz para prevenir la enfermedad e instó a la ciudadanía a informarse únicamente a través de canales oficiales para evitar la difusión de rumores y desinformación. EFE

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