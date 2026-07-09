Honduras confirma un caso de sarampión en bebé de seis meses y suben a 12 los contagios

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Tegucigalpa, 9 jul (EFE).- Las autoridades sanitarias de Honduras confirmaron este jueves un nuevo caso de sarampión en un bebé de seis meses, y ya son 12 los contagios registrados en el país en lo que va de 2026.

El menor se encuentra estable, afirmó el jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Homer Mejía, quien advirtió que los menores de entre seis y once meses son una población de riesgo porque pueden desarrollar complicaciones graves como neumonía.

Mejía explicó que los últimos seis casos de sarampión, incluido el del bebé, se han registrado en Cofradía, departamento de Cortés (norte), en un período de dos semanas, y que ninguno de los pacientes tenía antecedentes de vacunación contra la enfermedad.

Alertó además sobre el riesgo que enfrenta Honduras por la «situación incontrolable» de sarampión en Guatemala y por la movilidad en las zonas fronterizas, especialmente en los departamentos de Cortés, Copán y Ocotepeque (oeste), donde existen pasos formales y puntos de ingreso sin controles migratorios.

«Para poder disminuir ese riesgo, solo hay una opción: vacunar», aseguró el funcionario, quien pidió a los padres llevar a sus hijos a los centros de salud y evitar que el país avance hacia «una epidemia».

Por su parte, la jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Odaly García, señaló que Honduras cuenta con vacunas y centros de inmunización suficientes, aunque lamentó que las coberturas de vacunación no hayan alcanzado el nivel recomendado del 95 % o más para garantizar una adecuada protección de la población. EFE

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