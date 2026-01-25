Honduras continuará con tratado de extradición con EEUU, dice titular del Parlamento

Tegucigalpa, 25 ene (EFE).- Honduras continuará con el tratado de extradición que mantiene con Estados Unidos, informó este domingo el nuevo presidente del Parlamento del país centroamericano, Tomás Zambrano, en la inauguración de la legislatura para el período 2026-2030, después de que el Gobierno saliente ordenara la suspensión del acuerdo en agosto de 2024, aunque este mes dio marcha atrás en esa decisión.

«El gobierno nuevo que va a entrar va a continuar con la extradición en el país y aquí lo decimos, desde este Congreso, ese convenio de extradición con nuestro principal aliado y hermano Estados Unidos», subrayó en su mensaje Zambrano, del conservador Partido Nacional, vencedor de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, en las que también se impuso su candidato a la presidencia del pasí, Nasry «Tito» Asfura, a quien apoyó el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Agregó que desde el Parlamento «vamos a blindar el tratado de extradición para que en el futuro no venga otro gobierno y por otros intereses se quiera eliminar la extradición. Nos va a tocar a nosotros darle ese blindaje a la extradición para que no solo sea por cuatro, sino que dure los años que sean necesarios».

El pasado día 10 la presidenta saliente de Honduras, Xiomara Castro, del partido izquierdista Libre, anunció que retiraba la suspensión del Tratado de Extradición con Estados Unidos, que había ordenado el 28 de agosto de 2024, mostrando así el «compromiso» de su Gobierno en la lucha contra el narcotráfico.

Al tiempo que hizo el anuncio, señaló la «grave contradicción» que suponía que Estados Unidos hubiera indultado «a quien fue condenado por tráfico de drogas», como ocurrió con el expresidente Juan Orlando Hernández, ya que «ello debilita y pone en riesgo los esfuerzos conjuntos para enfrentar este flagelo».

Hernández, extraditado en abril de 2022 a EE.UU., fue condenado en junio de 2024 a 45 años de cárcel por narcotráfico y armas, pero el pasado 1 de diciembre fue indultado por Trump.

El 28 de agosto de 2024 Castro denunció el tratado de extradición con Estados Unidos, que data de 1912.

Entonces, la mandataria, que concluirá su mandato el próximo martes, señaló que «la injerencia y el intervencionismo de los Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su Embajada y otros representantes, es intolerable».

Castro realizó la declaración unilateral para retirarse del Tratado de Extradición después de que la entonces embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, Laura Dogu, expresó la preocupación de su país por la reunión de autoridades de Defensa de Honduras con el sancionado ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.

El 18 de febrero de 2025, después de muchas críticas que recibió por haber suspendido el Tratado de Extradición con Washington, la mandataria informó que había «llegado a un acuerdo con la nueva administración de los Estados Unidos para que el Tratado de Extradición -que expiraría el 28 de febrero de ese año- continúe con las salvaguardas necesarias para el Estado de Honduras, garantizando su aplicación objetiva». EFE

