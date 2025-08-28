The Swiss voice in the world since 1935

Honduras convoca a 24 jugadores para los partidos contra Haití y Nicaragua

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Tegucigalpa, 28 ago (EFE).- El seleccionador de Honduras, el colombiano Reinaldo Rueda, convocó este jueves a 24 jugadores para los partidos de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial 2026, contra Haití y Nicaragua, que se disputarán en septiembre.

El primer encuentro de Honduras será como visitante contra Haití, el 5 del próximo mes, pero debido a la situación de inseguridad que vive ese país el escenario elegido para el enfrentamiento es el estadio Ergilio Hato, de Willemstad, Curazao.

Tras el lance contra Haití, la selección hondureña retornará a Tegucigalpa, donde el 9 de septiembre recibirá a Nicaragua.

– Lista de convocados de Honduras:

. Porteros: Edrick Menjívar (Olimpia), Luis López (Real España) y Luis Ortiz (Motagua).

Defensas: Andy Nájar (Nashville, EE.UU.); Luis Santamaría, Cristhopher Meléndez y Marcelo Santos (Motagua); Franklin Flores (Real España), Joseph Rosales (Minnesota United, EE.UU.), Getsel Montes (Herediano, Costa Rica) y Julián Martínez (Alverca, Portugal).

. Centrocampistas: Deybi Flores (Al Najma, Arabia Saudita), Carlos Pineda (Sporting, Costa Rica), David Ruiz (Inter Miami, EE.UU.); Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez y José Mario Pinto (Olimpia); Alexy Vega (Marathón), Raúl García (Universidad Pedagógica) y Luis Palma (Lech Poznan, Polonia).

. Delanteros: Jorge Benguché (Olimpia), Anthony Lozano (Santos Laguna, México), Romell Quioto (Al Najma, Arabia Saudita) y Alenis Vargas (SJK Seinäjoki, Finlandia). EFE

gr/gf/gbf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR