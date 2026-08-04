Honduras eleva a 13 los casos de sarampión tras confirmar contagio de bebé de seis meses

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Tegucigalpa, 4 ago (EFE).- La Secretaría de Salud de Honduras confirmó este martes un nuevo caso de sarampión en un bebé de seis meses que permanece estable y se recupera en su vivienda, con lo que se eleva a trece el total de contagios registrados en el país en lo que va de 2026.

«Confirmamos el diagnóstico de un nuevo caso de sarampión. En este caso se trata de un bebé de seis meses de edad del departamento de Cortés (norte)», dijo la jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Odalys García, en una comparecencia de prensa.

La madre del bebé y las demás personas que conviven con él fueron vacunadas y, hasta el momento, no presentan síntomas, enfatizó la funcionaria, quien señaló que no se han detectado otros casos sospechosos relacionados con este contagio.

García agregó que las investigaciones continúan para determinar el origen de la infección, ya que aún no se ha identificado la fuente del contagio del menor.

Según el reporte del PAI, del acumulado de trece casos de sarampión este año seis son importados y siete corresponden a transmisión local o autóctona.

Las autoridades hondureñas reiteraron este martes el llamado a la población a completar el esquema nacional de vacunación prevenir la propagación del virus, que es altamente contagioso y se transmite principalmente por vía aérea, a través de gotitas respiratorias expulsadas cuando una persona infectada tose, estornuda o habla.

Hasta el pasado 25 de julio, el continente americano reportó 47.026 casos confirmados de sarampión en 17 países y territorios, cerca de cinco veces más en comparación con el mismo período de 2025, y 48 muertes, de acuerdo a un informe del pasado 21 de julio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

«El aumento en el total acumulado regional en comparación con el informe» anterior, del 17 de julio y que reportó un acumulado de 43.559 casos, «se debe principalmente a Guatemala, que sigue siendo el principal contribuyente de casos recién confirmados con 1.395 adicionales, seguida por México con 119 adicionales, Perú con 93 adicionales, Estados Unidos con 77, Canadá con 9 casos, Bolivia con 3 y Colombia con 1 caso adicional», indicó la OPS. EFE

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