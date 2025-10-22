Honduras gana dos de oro con Dulieu y Martínez en la natación de los Centroamericanos

Ciudad de Guatemala, 22 oct (EFE).- La natación hondureña se alzó este miércoles con dos medallas de oro en los Juegos Centroamericanos 2025, gracias a las destacadas actuaciones de Diego Dulieu en los 800 metros libre y Gabriel Martínez en los 50 metros libre.

Dulieu, de 20 años, dominó la prueba de fondo, y aseguró el primer lugar de los 800 metros libre con un tiempo de 8:21.03, lo que significó su segundo oro en las justas regionales, ya que la noche del 18 de octubre, el nadador obtuvo el primer lugar de los 1.500 metros libre.

«Me siento muy orgulloso. Honestamente, es una meta que tenía. Yo quería poner en alto a mi país, entonces llegamos a Guatemala y lo hicimos una realidad. De verdad, estoy muy feliz», declaró a EFE el nadador hondureño.

«El nivel es alto aquí en Centroamérica. Tenemos muchos atletas de alto rendimiento y siempre supe que la competencia iba a ser alta, entonces estoy muy feliz de ver a mis compañeros darle duro y también tener éxitos», agregó Dulieu, originario de La Ceiba, ciudad puerto del Caribe en el norte de Honduras, quien actualmente estudia Negocios Internacionales en una universidad de Tampa, Estados Unidos.

En la competencia de los 800 metros libre, la plata fue para el costarricense Alberto Vega (8:34.69) y el bronce para el anfitrión José Barrios (8:36.00).

El segundo oro para Honduras llegó con Gabriel Martínez, quien se impuso en los 50 metros libre, con un tiempo de 23.17 segundos, en la prueba reina de la natación.

Martínez también había logrado el oro en los 100 metros libre y estableció un nuevo récord centroamericano con un tiempo de 50.44 segundos, durante la jornada inaugural de las finales de natación el viernes 17 de octubre.

Las competencias de natación de los XII Juegos Centroamericanos 2025 se celebraron del 17 al 22 de octubre en el Complejo Deportivo de Suchitepéquez, provincia ubicada a 165 kilómetros al suroeste de Ciudad de Guatemala.

El evento atrajo a 79 nadadores en representación de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, quienes compitieron en pruebas individuales y por equipos. EFE

