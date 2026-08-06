Honduras lanza con apoyo de la FAO estrategia de incentivos para atraer inversión al agro

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Tegucigalpa, 5 ago (EFE).- Honduras presentó este miércoles con apoyo de la FAO la Estrategia de Incentivos para el Desarrollo del Sector Agroalimentario 2026-2030, un plan de acción para atraer inversiones, fortalecer la productividad e incorporar tecnología con foco en cadenas de valor y desarrollo rural sostenible.

La iniciativa fue lanzada oficialmente por el Gobierno hondureño, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y aliados del sector privado y de la cooperación internacional, como una hoja de ruta para enfrentar los principales retos del campo.

La iniciativa pretende facilitar inversiones que generen trabajo, incorporen tecnología y mejoren la competitividad de los productores, en un sector que aporta cerca del 13 % del producto interno bruto (PIB) y representa cerca del 23 % del empleo nacional.

«Cuando una inversión llega al campo no solo fortalece una actividad productiva, también crea empleo, incorpora tecnología, abre oportunidades para las familias y mejora la competitividad del país», afirmó el secretario general del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), José Ricardo Fuentes, durante la presentación de la estrategia.

Fuentes defendió que el plan busca «impulsar inversiones que generen resultados sostenibles para Honduras» y convertir los recursos destinados al sector agroalimentario en una herramienta para transformar las condiciones de las familias rurales.

La estrategia fue preparada en el marco de la iniciativa ‘Mano a Mano’ de la FAO, organismo de Naciones UNidas que promueve la transformación agrícola y el desarrollo rural sostenible, a través de la Mesa Técnica Nacional de Inversiones del Sector Agroalimentario, liderada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y el CNI.

La representante de la FAO en Honduras, Fátima Espinal, destacó que el agro «es, sin duda, la columna vertebral de la economía nacional hondureña», aunque enfrenta desafíos como el cambio climático, la falta de financiamiento y las brechas tecnológicas.

El agro aporta cerca del 13 % del PIB y representa más del 35 % de las exportaciones del país, detalló Espinal, quien explicó que la estrategia busca convertirse en «ese puente de confianza, para inyectar recursos donde más se necesitan, reducir los riesgos de la inversión y abrir mercados justos».

«Queremos que, desde el pequeño productor de subsistencia, la mujer rural que lidera su hogar y el joven que sueña con no tener que migrar hasta los agroexportadores nacionales e inversionistas internacionales encuentren en el agro hondureño oportunidades reales de negocios», agregó.

La estrategia contó con la participación de instituciones públicas y empresas privadas de Honduras, así como de organizaciones internacionales, entre ellas Visión Mundial, Ayuda en Acción y Rikolto, con el propósito de establecer una visión compartida para impulsar un sector agroalimentario más competitivo, inclusivo y sostenible. EFE

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