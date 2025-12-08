Honduras mantiene escrutinio estancado y el candidato apoyado por Trump sigue a la cabeza

2 minutos

Tegucigalpa, 8 dic (EFE).- Los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras permanecen sin cambios este lunes respecto al viernes, con Nasry ‘Tito’ Asfura, candidato presidencial del conservador Partido Nacional y respaldado públicamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, liderando con una ajustada ventaja.

Pese a que la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, anunció el domingo la reanudación «inmediata» del escrutinio, paralizado desde el viernes por «problemas técnicos», los resultados de los comicios continúan sin ninguna actualización oficial.

El conteo preliminar tras escrutar el 88,02 % de las actas, mantiene a Asfura al frente con 1.132.321 votos (40,19 %), una ventaja estrecha sobre Salvador Nasralla, candidato del también conservador Partido Liberal, que suma 1.112.570 sufragios (39,49 %).

El gobernante partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) «no reconoce» los resultados y el domingo pidió la “nulidad total” del proceso, en una decisión respaldada por su candidatura presidencial, Rixi Moncada, quien aparece relegada en tercer lugar con 543.675 votos (19,30 %), según los datos del CNE.

Libre, cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la presidenta del país, Xiomara Castro, convocó a movilizaciones para reclamar la anulación del escrutinio ante lo que calificó de irregularidades en la transmisión de datos.

La demora en el escrutinio ha llevado a organismos internacionales a instar a las autoridades hondureñas a agilizar el proceso y a implementar medidas que refuercen la confianza de la ciudadanía en los resultados electorales.

Desde el pasado viernes, el ente electoral reporta que de las 16.858 actas escrutadas, 14.451 se consideran «correctas», mientras que 2.407 presentan «inconsistencias», lo que obligará a un recuento voto por voto.

En el centro de cómputo del CNE permanecen pendientes de ingreso 2.571 actas, de un total de 19.152, prolongando la incertidumbre sobre el resultado final.

La suspensión del escrutinio mantiene a Honduras en incertidumbre a más de una semana de los comicios, en los que los hondureños votaron para elegir a un presidente, tres designados presidenciales, 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Centroamericano. EFE

