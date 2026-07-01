Honduras nombra embajadora en España a Ana Paola Hall, expresidenta del Consejo Electoral

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Tegucigalpa, 1 jul (EFE).- El Gobierno de Honduras designó este miércoles a la expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) Ana Paola Hall como nueva embajadora en España, y le encomendó la tarea de «dar continuidad y fortalecer las relaciones bilaterales».

Hall juró este miércoles como nueva embajadora en una ceremonia en Tegucigalpa presidida por la secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero.

La nueva diplomática solicitó un permiso temporal, que concluirá en marzo de 2029, para dejar el cargo de consejera del CNE y asumir la legación diplomática de su país en Madrid, donde sucederá en el cargo a Marlon Brevé.

«Hall llega a territorio español con una agenda de trabajo enfocada en dar continuidad y fortalecer las relaciones bilaterales. Entre los ejes estratégicos prioritarios de su gestión se encuentran áreas clave para el desarrollo social y económico, tales como educación, salud, seguridad, infraestructura, turismo y medio ambiente», indicó la Cancillería en un mensaje en redes sociales.

Un componente central de su misión diplomática será la atención integral a la comunidad migrante hondureña.

Hall expresó su firme compromiso de trabajar activamente por sus compatriotas en el extranjero, asegurando que cada ciudadano reciba el respaldo institucional y la asistencia necesaria en temas migratorios a través de la red de consulados en España, añade la información oficial. EFE

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