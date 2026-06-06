Honduras ordena la detención de segundo sospechoso por masacre en finca de palma africana

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Tegucigalpa, 6 jun (EFE).- Un juzgado de Honduras ordenó este sábado la detención judicial contra Williams Izaguirre, el segundo capturado por el asesinato de 20 personas el pasado 21 de mayo en una finca de palma africana en el Caribe del país, una región conflictiva por el narcotráfico y un litigio de tierras.

Tras la audiencia de declaración de imputado, el Juzgado Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de San Pedro Sula (norte) ordenó la medida contra Izaguirre, informó a los periodistas el portavoz del tribunal, Ruy Barahona.

El sospechoso, quien se declaró inocente ante la prensa, fue remitido a la Penitenciaría Nacional, a unos 20 kilómetros de la capital hondureña, señaló Barahona.

En ese mismo centro penal cumple detención judicial —una medida cautelar privativa de libertad por un plazo legal de seis días— Carlos Mencías, alias ‘el Gato Negro’, presunto autor intelectual y material de la masacre.

Izaguirre, supuestamente vinculado a una banda liderada por Mencías, fue capturado el viernes en el municipio de Tocoa, departamento de Colón (Caribe) y el Ministerio Público (Fiscalía) lo acusa de los delitos de asesinato, tentativa de asesinato y asociación para delinquir.

El tribunal hondureño fijó la audiencia inicial para ambos imputados el próximo 8 de junio.

Según las investigaciones de las autoridades, las 20 víctimas fueron asesinadas en el sector de Rigores (Colón) por hombres armados que vestían uniformes policiales falsos, justo cuando se preparaban para trabajar en la finca.

La Policía Nacional de Honduras vincula el crimen con el robo del fruto de la palma africana en Colón, una zona afectada además por un histórico conflicto agrario que se ha cobrado más de 200 vidas en las últimas décadas.

El origen de esta disputa territorial se remonta a hace medio siglo, cuando tierras asignadas a campesinos mediante una reforma agraria fueron vendidas a grandes empresarios agrícolas, unos predios que hoy reclaman las nuevas generaciones de agricultores.

Las autoridades locales han denunciado que la infiltración del narcotráfico, el crimen organizado y la injerencia política han recrudecido la violencia en la región en los últimos años. EFE

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