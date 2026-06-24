Honduras prevé comprar drones a Ucrania para la lucha antidrogas, dice el presidente Asfura a la AFP

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Honduras proyecta comprar drones a Ucrania para reforzar su seguridad fronteriza y las operaciones contra el narcotráfico, dijo el lunes a la AFP el presidente hondureño, Nasry Asfura.

El mandatario se reunió el pasado viernes en Kiev con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, quien le ofreció cooperación en tecnologías militares, en particular el suministro de drones.

«Estamos hablando de temas de drones para custodiar nuestras fronteras, para poder vigilar nuestras fronteras bien, luchar contra el crimen organizado con equipo tecnificado», declaró Asfura en Ciudad de Panamá, en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

«Con la tecnología que tiene, (Ucrania) puede ayudarnos mucho para asegurar aún más nuestras fronteras y la lucha contra el narcotráfico. Es un tema de seguridad nacional», añadió el presidente derechista, aliado del mandatario estadounidense, Donald Trump.

Durante su encuentro con Asfura, el presidente ucraniano señaló que los dos países buscan reforzar su cooperación en varios ámbitos, incluida la seguridad.

«En términos de seguridad hoy en día, en tecnologías militares y de drones, Ucrania es una de las más fuertes del mundo. Y sé que esto les interesa», afirmó Zelenski, según publicó el gobierno de Ucrania.

Kiev ha intensificado sus ataques con drones contra Moscú como respuesta a los bombardeos que, desde el inicio de la ofensiva rusa en febrero de 2022, golpean su territorio.

Según Asfura, los drones también podrían destinarse a la agricultura.

La cooperación ucraniana se suma al anuncio de las Fuerzas Armadas de Honduras, el pasado miércoles, de que el país centroamericano y Estados Unidos discuten la posibilidad de ejecutar «operaciones de combate» contra el crimen organizado en territorio hondureño.

En Honduras operan mafias del narcotráfico, pandillas y traficantes de personas, entre otros grupos criminales. La tasa de homicidios es de 24 por cada 100.000 habitantes, casi cuatro veces el promedio global.

El pasado 21 de mayo, 19 personas fueron asesinadas en una localidad del norte del país azotada por bandas que usurpan fincas para explotar palma africana, además de disputarse rutas para el tráfico de drogas.

Ese mismo día cinco policías fueron asesinados por presuntos narcotraficantes cerca de la frontera con Guatemala.

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