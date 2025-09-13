The Swiss voice in the world since 1935

Honduras proyecta un Presupuesto General de 17.944,5 millones de dólares para 2026

Tegucigalpa, 12 sep (EFE).- El Gobierno de Honduras aprobó este viernes un proyecto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el 2026 por un monto de 469.249 millones de lempiras (17.994,5 millones de dólares).

El proyecto fue aprobado en una sesión del Consejo de Ministros encabezado por la presidenta del país centroamericano, Xiomara Castro, quien asistió de manera virtual por razones de salud.

Con respecto al Presupuesto General de 2025, el de 2026 tendrá un incremento superior al 8 %, según dijo a los periodistas el ministro de Finanzas, Christian Duarte.

Por ley, el proyecto del Presupuesto debe ser enviado al Parlamento a mediados de septiembre para que lo apruebe antes de que finalice diciembre de cada año, aunque esa norma no se cumplió en 2025.

El Presupuesto de 2025 fue aprobado el pasado 5 de febrero, por un monto de 430.907,8 millones de lempiras (16.898,3 millones de dólares), y tuvo un incremento del 5,8 %, con respecto al de 2024, según las autoridades de Finanzas. EFE

gr/eav

