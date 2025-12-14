Honduras reanuda escrutinio y Asfura, candidato respaldado por Trump, mantiene ventaja

Tegucigalpa, 14 dic (EFE).- El escrutinio de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras se reanudó este domingo con Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional y respaldado por Donald Trump, al frente del conteo, mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha podido iniciar el recuento especial de las actas con inconsistencias.

El recuento se reinició a las 16:00 hora local (22:00 GMT), tras una pausa desde el martes pasado con el 99,40 % escrutado, y sitúa a Asfura a la cabeza con 1.302.264 votos (40,54 %), seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.258.580 papeletas (39,18 %), según el 99,56 % de las actas contabilizadas hasta ahora en el sitio oficial del CNE.EFE

