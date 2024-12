Honduras reconoce que no ha cumplido con reformas para una comisión contra la corrupción

Tegucigalpa, 16 dic (EFE).- El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, reconoció este lunes que su país no ha cumplido con algunas de las reformas legales recomendadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para crear una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad en el país centroamericano.

En una rueda de prensa, Reina dijo que una misión de la ONU presentó recientemente «algunas de las posibles necesidades» en torno a la creación de la comisión contra la corrupción, que incluyen «seis reformas específicas, de las cuales ya se ha avanzado en dos».

Reina se refirió a las reformas recomendadas por la ONU luego de que en medios locales de prensa comenzó a trascender un informe de una misión de las Naciones Unidas, que estuvo en el país, que al parecer se ha dado «de manera parcializada».

«Nos preocupa un poco que se filtre información de manera parcializada», expresó el canciller, quien además recalcó que Honduras ha pedido un mecanismo autónomo e independiente «bajo las normas y los estándares internacionales de Naciones Unidas, y que la coordinación del mecanismo o quién lo presida, «lo elija la Secretaría General de la ONU, no el Gobierno de Honduras, porque hay mucha especulación sobre eso».

La creación de una comisión internacional contra la corrupción e impunidad en Honduras, con apoyo de la ONU, es una promesa de la presidenta del país, Xiomara Castro, desde antes de que asumiera el poder, el 27 de enero de 2022.

En diciembre de 2022 Castro suscribió un memorando de entendimiento con el secretario general de la ONU, António Guterres, lo que suponía que hacia mediados de 2023 se instalaría la comisión contra la corruptela.

Dos años después de la firma del memorando en Nueva York no se ha logrado instalar el mecanismo, en parte, según el Gobierno, porque no ha contado con el respaldo en el Parlamento hondureño, entre los que figuran varios diputados, entre opositores y oficialistas, salpicados por presuntos actos de corrupción.

«Esperaríamos que el Congreso lo avance, no han querido, se presentó en un primer debate, no han querido y son los mismos (los opositores), nosotros no tenemos la mayoría en el Congreso», señaló Reina.

El alto funcionario hondureño considera que el mecanismo contra la corrupción en el país, con el apoyo de la ONU, sobre el que se ha suscrito una nueva ampliación del memorando de entendimiento por seis meses, hasta junio de 2025, será una realidad, aunque el criterio casi generalizado entre la oposición y otros sectores, es que no vendrá, al menos en el Gobierno que preside Castro.

Entre otras cosas, la ONU recomienda derogar un decreto mediante el cual han sido favorecidos exfuncionarios del gobierno que presidió Manuel Zelaya (2006-2009), acusados por supuestos actos de corrupción después del derrocamiento del exgobernante, quien ahora es asesor de Xiomara Castro, su esposa.

Zelaya fue derrocado el 28 de junio de 2009, cuando le faltaban siete meses para concluir su mandato, de cuatro años.

La corrupción en Honduras es un flagelo de vieja data y, según diversas fuentes, es la principal causa de la pobreza que sufre el país.

En 2016 se instaló en Tegucigalpa una Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), con el respaldo de la Organización de Estados Americanos (OEA), pero en 2021 en el Parlamento fue rechazado un segundo período, lo que no causó mayores sorpresas por los altos índices de corruptela e impunidad que ha marcado a la clase política hondureña. EFE

