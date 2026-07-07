Honduras registra 15 bebés muertos por tos ferina en lo que va de 2026

Compartir

2 minutos

Tegucigalpa, 7 jul (EFE).- Honduras registra en lo que va de año 15 muertes por tos ferina, todos bebés, informaron este martes las autoridades sanitarias al confirmar el deceso de un lactante de dos meses y pedir a las embarazadas que se vacunen contra la enfermedad.

Catorce de las 15 víctimas mortales registradas este año eran menores de un año, mientras que la restante corresponde a un niño de apenas doce meses, dijo la representante del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Leticia Puerto.

La más reciente víctima, un bebé de dos meses, era originario del departamento de Colón, en el Caribe del país, y su madre no contó con controles prenatales ni recibió la vacuna durante el embarazo: una inmunización vital para proteger de forma conjunta a la mujer y al recién nacido.

Puerto indicó que Honduras acumula hasta la fecha 190 casos confirmados de tos ferina, lo que representa un incremento del 66,6 % en comparación con los 114 contagios con los que cerró 2025, cuando se registraron en total siete muertes.

La tos ferina es una enfermedad «completamente prevenible», dijo la funcionaria, y reiteró el llamado urgente a las mujeres embarazadas para que acudan a vacunarse entre las semanas 26 y 37 de gestación.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la tos ferina es una infección bacteriana altamente contagiosa del tracto respiratorio, causada principalmente por la bacteria Bordetella pertussis o Bordetella parapertussis, que puede llegar a ser mortal en lactantes y niños pequeños si no se interviene a tiempo. EFE

ac/rao/gf/lpm