Honduras vive en relativa calma el conteo a 5 días de los comicios, con Asfura liderando

3 minutos

Tegucigalpa, 5 dic (EFE).- Honduras vive este viernes con relativa calma el recuento electoral, que continúa lentamente cinco días después de las elecciones generales del domingo, con el candidato Nasry ‘Tito’ Asfura, del conservador Partido Nacional, liderando el conteo por un estrecho margen frente a Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), hacia las 11:00 hora local (17:00 GMT), y con el 87,81 % escrutado, Asfura conservaba un ligero liderazgo con 1.129.140 votos (40,2 %) frente a 1.109.020 sufragios (39,5 %) de Nasralla, en un escrutinio marcado por oscilaciones y por la revisión de un porcentaje de actas con inconsistencias.

Las cifras oficiales difundidas por el ente electoral muestran una diferencia de poco más de 20.000 votos entre ambos candidatos conservadores.

Asfura, por quién el presidente estadounidense, Donald Trump, pidió el voto, llamó el jueves a la «serenidad» y a respetar el curso del proceso, y destacó el comportamiento cívico de la población.

«La estabilidad del país está por encima de cualquier ambición personal. Pido serenidad, es cuestión de tiempo, el CNE dará los resultados finales», subrayó Asfura en un mensaje en sus redes sociales, en el que también apeló a la unidad y a la esperanza.

El candidato conservador, quien no ha tenido muchas comparecencias ante la prensa, aseguró que no contribuirá a generar incertidumbre mientras el ente electoral concluye el escrutinio.

«Siempre he sido firme y claro en mis posturas y sin ataques. Hoy no será diferente, no saldré a decir incoherencias ni alimentaré la incertidumbre», enfatizó.

Señaló, además, que «la estabilidad del país está por encima de cualquier ambición personal. Pido serenidad; es cuestión de tiempo: el CNE dará los resultados finales».

Por su parte, Nasralla denunció el jueves que durante la madrugada se había registrado un «apagón» en el sistema y que un «algoritmo» habría modificado la asignación de votos a favor de Asfura, y exigió investigar a la empresa responsable del portal de resultados de los comicios, según dijo a EFE.

La denuncia de Nasralla ha aumentado la presión política y ha motivado llamados a la calma desde distintos sectores, mientras autoridades del ente electoral han manifestado que agotarán los procesos de verificación de las actas.

El proceso de escrutinio ha sufrido al menos dos incidentes técnicos en la plataforma de transmisión de resultados del CNE y, ante las oscilaciones en los cortes, las autoridades decidieron ampliar controles y proceder a revisiones manuales en algunos lotes de actas, medidas que han retrasado la publicación definitiva.

Observadores internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), y organizaciones regionales siguen el proceso de cerca. EFE

ac/gr/mt/ajs