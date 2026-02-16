Honduras y el FMI inician diálogo para ajustar el programa económico al Gobierno de Asfura

Tegucigalpa, 16 feb (EFE).- El Gobierno de Honduras y una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) iniciaron este lunes en Tegucigalpa una ronda de conversaciones para establecer un diagnóstico de la economía nacional y adaptar el programa vigente a las prioridades de la administración del nuevo presidente hondureño, Nasry ‘Tito’ Asfura.

Honduras y el FMI alcanzaron en 2023 un acuerdo técnico que da al país acceso a unos 823 millones de dólares para respaldar reformas económicas y que vence en septiembre próximo.

“Hemos sostenido un primer encuentro con el propósito de establecer un diálogo inicial entre el Gabinete Económico del gobierno del presidente Asfura y avanzar en un intercambio técnico sobre temas de interés económico y también financiero”, afirmó el ministro hondureño de Finanzas, Emilio Hernández, en una rueda de prensa.

El desarrollo económico, infraestructura, salud y transparencia fiscal son los pilares de la agenda de temas que planteará el Gabinete Económico, que es coordinado por el ministro Hernández, quien señaló que la misión del FMI concluirá el viernes con una reunión con Asfura, tras la cual se prevé la emisión de una declaración oficial.

Los enviados del multilateral sostendrán esta semana encuentros con representantes del sector privado, la sociedad civil y la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, lo que permitirá «profundizar en el análisis de variables macroeconómicas, el desempeño fiscal y la estabilidad financiera”, explicó Hernández.

Por su parte, el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, declaró que el programa suscrito en 2023 «se mantendrá, pero obviamente algunos indicadores y metas deberán cambiar para incorporar la visión del presidente Asfura».

Asfura asumió el cuatrienio 2026-2030 el pasado 27 de enero en una Honduras marcada por un índice de pobreza que supera el 60 %, salarios bajos y la promesa del nuevo presidente de reducir el tamaño del Estado.

El Gabinete Económico y el FMI revisarán además los datos de cierre de 2025 para definir la “ruta crítica de reformas” en los próximos meses y tomar decisiones sobre el programa vigente, indicó Lagos.

El titular del BCH señaló que existen coincidencias con el organismo en temas como la Ley de Contrataciones del Estado y el cumplimiento de estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), aunque reconoció diferencias en sectores estratégicos como el energético.

“En el tema energía hay una visión distinta. Pasar de una empresa que es un monopolio manejado por el Gobierno a una visión más de mercado. Todas estas discusiones las haremos con responsabilidad y en el marco del acuerdo”, concluyó Lagos. EFE

