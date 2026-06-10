Honduras y la UE firman convenio por 6,9 millones de dólares para inversiones sostenibles

3 minutos

Tegucigalpa, 10 jun (EFE).- Honduras y la Unión Europea (UE) suscribieron este miércoles un convenio de financiación por 6 millones de euros (unos 6,9 millones de dólares) destinado a promover inversiones sostenibles mediante alianzas entre el sector privado hondureño y europeo.

El acuerdo, denominado ‘Alianzas con el sector privado UE-Honduras para inversiones sostenibles’, fue firmado por la canciller hondureña, Mireya Agüero, y el embajador de la UE en Tegucigalpa, Gonzalo Fournier.

Agüero destacó que el proyecto, que tendrá una vigencia de cinco años, busca mejorar la competitividad del país, generar empleo y preparar a la población ante la economía moderna, con especial énfasis en la inclusión de mujeres y jóvenes.

“El desarrollo sostenible se construye mediante la cooperación, la confianza y el trabajo conjunto a favor del bienestar de las personas”, subrayó la jefa de la diplomacia hondureña, quien definió el convenio como una apuesta por el talento local y la resiliencia.

La iniciativa impulsará capacidades en transformación digital, innovación, sostenibilidad ambiental y diversificación productiva para construir una «Honduras más inclusiva, resiliente y próspera», enfatizó Agüero.

El convenio busca fortalecer las relaciones entre empresas hondureñas y europeas para impulsar inversiones sostenibles, mejorar el clima de negocios y reforzar la seguridad jurídica, así como los marcos regulatorios e institucionales del país centroamericano, según las autoridades hondureñas.

Por su parte, el embajador europeo dijo a EFE que la UE «cree en Honduras» y busca respaldar la creación de un marco normativo que garantice la seguridad jurídica y establezca «reglas de juego claras», condiciones que tildó de indispensables para atraer la inversión privada y estrechar los lazos comerciales.

«Creemos en Honduras, consideramos que es un país en el que merece mucho la pena invertir. Tiene un enorme potencial», recalcó el diplomático, quien abogó por la apertura de una oficina del Consejo Nacional de Inversiones (CNI) en Bruselas y la creación de una Eurocámara en el país centroamericano.

Fournier enfatizó el interés de la UE en potenciar la agenda de inversiones de la iniciativa Global Gateway en la nación centroamericana, bajo el compromiso de respetar los principios de sostenibilidad, inclusión y protección ambiental, sin fomentar la dependencia de Europa y promoviendo altos estándares sociales.

Las autoridades destacaron que el convenio servirá como una herramienta clave para alinear las políticas públicas de desarrollo sostenible y fortalecer el marco regulatorio nacional.

Además, promoverá la colaboración entre organizaciones empresariales e instituciones públicas, con el objetivo de impulsar la inversión y la transferencia de conocimientos para lograr un desarrollo económico transformador y sostenible en Honduras.

La iniciativa también contempla la generación de oportunidades de empleo, el impulso a la educación técnica y profesional, la promoción de soluciones ambientales verdes innovadoras, la digitalización y la diversificación de la producción y los servicios. EFE

ac/gr/fa/mt/eav

(foto)(video)