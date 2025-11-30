Hondureños deben votar para demostrar soberanía, afirma la presidenta Castro al sufragar

Tegucigalpa, 30 nov (EFE).- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sufragó este domingo en las elecciones generales de su país y señaló que ejerciendo el voto los hondureños demuestran «soberanía».

Acompañada de su esposo, Manuel Zelaya, principal asesor y coordinador general del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Castro ejerció el sufragio en el barrio El Espino, del municipio de Catacamas, departamento de Olancho, al este del país, donde ha vivido la familia presidencial.

El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó esta semana su apoyo público al candidato Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional, el principal de oposición, al señalar que es el «único verdadero amigo de la libertad en Honduras» y que podrían «trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas» y contra el venezolano Nicolás Maduro.

Trump no solo pidió el voto para Asfura y dijo que habrá «mucho apoyo» para el país si gana, sino que también anunció un futuro indulto para el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado a 45 años de cárcel en 2024 en EE.UU. por narcotráfico, y es de la misma formación política que el candidato conservador.

«Nosotros estamos muy claros que expresiones internacionales para nosotros se pueden tomar en cuenta, pero en realidad lo que vale es la soberanía del pueblo y la importancia de que hoy el pueblo se manifieste y que eso es lo que tiene peso ante todo», declaró Castro, según publicó en X la Secretaría de Prensa de Honduras.

Castro, quien concluirá su mandato de cuatro años el 27 de enero de 2026, expresó que las elecciones son una fiesta cívica para su país, y que estas se celebran en un momento que calificó de «crucial» para la democracia.

También resaltó que en su gobierno se ha invertido en obras de infraestructura, en el sector agrícola y en la defensa del medio ambiente, entre otros proyectos.

Castro es la primera mujer en haber llegado a la Presidencia de Honduras en más de un siglo de historia política.

La mandataria apoya a la candidata de Libre, Rixi Moncada, quien en la presente administración fue secretaria de Finanzas y Defensa.

Los candidatos con mayor caudal de voto son Moncada; Asfura y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, la segunda fuerza de oposición.

Los hondureños también votarán para elegir al sucesor de Castro, 298 alcaldías, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Parlamento Centroamericano. EFE

