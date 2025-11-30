Hong Kong acusa a un estudiante de sedición por exigir responsabilidades tras incendio

2 minutos

Hong Kong , 30 nov (EFE).- Las autoridades hongkonesas acusaron a un estudiante de «incitación a la sedición» por una petición en línea que reclamaba responsabilidades políticas tras el incendio del complejo Wang Fuk Court, informaron este domingo medios locales, en una tragedia que dejó al menos 128 muertos y cerca de 150 desaparecidos.

El joven había sido detenido este sábado por agentes de la Policía de Seguridad Nacional, que lo llevaron a interrogatorio en relación con el contenido y la rápida difusión de la petición.

El promotor del denominado Grupo de Preocupación por el Incendio de Wang Fuk Court lanzó el viernes una iniciativa digital que exigía al Gobierno cuatro medidas: alojamiento inmediato para los desplazados, creación de una comisión independiente de investigación, revisión del sistema de supervisión de obras y depuración de responsabilidades, incluso entre altos cargos.

En menos de 24 horas superó las 10.000 firmas y fue clausurada este sábado. Poco después desaparecieron las cuentas en redes sociales del colectivo promotor y todos los enlaces a la petición.

La Oficina para la Salvaguarda de la Seguridad Nacional del Gobierno central en Hong Kong denunció previamente que “individuos antichinos y malintencionados” difunden rumores y aprovechan la tragedia para “satisfacer ambiciones políticas” y “provocar de nuevo el caos”, conductas que calificó de “contrarias a la humanidad” y que conllevarán “castigo legal”.

El incendio, que se propagó rápidamente por andamios de bambú y materiales inflamables instalados durante unas obras de renovación, ya ha derivado en once detenciones por homicidio imprudente y presunta corrupción. EFE

