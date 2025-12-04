Hong Kong cancela tres proyecciones de cine japonés en plena crisis diplomática

2 minutos

Hong Kong, 4 dic (EFE).– El Departamento de Servicios de Ocio y Cultura de Hong Kong canceló de forma repentina tres proyecciones de cine japonés previstas en su ciclo ‘Food for Thought – a Cinematic Feast’, en un contexto marcado por el deterioro de las relaciones entre China y Japón.

El periodista político y programador cinematográfico Ernest Chan, responsable del ciclo, explicó que fue informado de la decisión el miércoles, pocos días antes del inicio previsto.

Las películas ‘Kamome Diner’, ‘Tampopo’ y ‘An’ fueron retiradas de la programación sin que el organismo diera explicaciones en sus canales oficiales. El resto de filmes, procedentes de India, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y China continental, permanece en la agenda.

Chan señaló que el ciclo había sido concebido para mostrar cómo la comida articula narrativas emocionales y culturales en cinematografías diversas. Lamentó la cancelación y afirmó desconocer cualquier motivo administrativo o político detrás de la medida.

La académica Fiona Law, especialista en cine de Hong Kong y Asia oriental y prevista como ponente tras la proyección de ‘Kamome Diner,’ aseguró que también fue notificada sin recibir explicación. Consideró que la retirada de estos títulos “desdibuja un programa que reforzaba la imagen de Hong Kong como plataforma cultural internacional”.

Las decisiones del Departamento cultural se producen tras una crisis diplomática reciente entre ambos países.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, declaró en noviembre que un hipotético ataque chino a Taiwán podría considerarse una “situación que amenaza la supervivencia” de Japón, susceptible de justificar una respuesta militar bajo el principio de autodefensa colectiva.

Pekín respondió con medidas de presión económica y cultural, entre ellas advertencias de viaje a Japón, la prohibición de importar productos del mar japoneses y la paralización de licencias para películas y conciertos procedentes del país vecino.

En la excolonia británica, instituciones como el Distrito Cultural de West Kowloon y el Hong Kong Arts Festival aseguran que no han recibido instrucciones para cancelar actividades vinculadas a Japón. EFE

