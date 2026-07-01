Hong Kong celebra 29 años bajo bandera china con la seguridad convertida en eje del poder

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Mar Sanchez-Cascado

Hong Kong, 1 jul (EFE).- Hong Kong conmemoró este miércoles el 29 aniversario de su retrocesión a China entre cuarteles del Ejército chino y buques de guerra abiertos al público, una celebración que ilustra el cerrojazo político impuesto por Pekín sobre la ciudad, donde la Ley de Seguridad Nacional es ya el verdadero eje del poder.

La efeméride, durante décadas asociada a la protesta prodemocrática y cauce de expresión del malestar social, quedó envuelta este año en un dispositivo oficial enfocado en exhibir soberanía, disciplina y adhesión estricta al nuevo orden.

La guarnición del Ejército Popular de Liberación abrió los cuarteles de Ngong Shuen Chau, Shek Kong y San Wai, una señal inusual en Hong Kong, donde la presencia militar china había operado siempre en segundo plano físico.

Paso al frente del Ejército

Los visitantes pudieron recorrer hoy áreas de exposición, observar armamento pesado y plataformas, seguir de cerca los ejercicios y presenciar maniobras y desfiles aéreos.

La apertura escenificó que el Ejército ya no es una simple fuerza de retaguardia, sino actor protagonista y visible dentro de una urbe que ha colocado la paz social y la lealtad en el centro absoluto de su orden político.

«Da sensación de seguridad tal y como está el mundo, es un orgullo saber quién nos protege y bajo qué bandera», expresó a EFE una residente que grababa el vuelo de los helicópteros.

El Gobierno activó además una extensa red de gratuidades y promociones destinadas a diluir la conmemoración en el ocio, el consumo y la movilidad urbana: espacios artísticos e instalaciones deportivas abrieron sin coste e incluso el Museo del Espacio brindó una experiencia inmersiva centrada en la misión Shenzhou-13 y en la pujanza del programa espacial chino.

La participación virtual de la primera astronauta hongkonesa, Lai Ka-ying, reforzó el relato nacionalista cuando afirmó en su intervención que es un honor para ella «izar la bandera en la estación espacial Tiangong y destacó «el potencial único que ofrece a Hong Kong el principio de un país, dos sistemas».

Plaza abierta, sistema blindado

El secretario de Finanzas, Paul Chan, aprovechó la fecha para anunciar, para el mes de julio, nuevas medidas orientadas a profundizar el negocio extraterritorial del yuan, abrir más canales de inversión al capital de China continental y afianzar al centro financiero global y de asignación transfronteriza de capital.

De esta forma, Hong Kong trata de retener su ventaja institucional, la profundidad de sus mercados y su función vital como bisagra entre China y el mundo financiero.

La gran apuesta pasa por incrementar la liquidez del renminbi en el exterior, multiplicar la oferta de productos financieros en yuanes y perpetuar el territorio como plataforma clave para la internacionalización controlada y bajo estricta supervisión de la moneda china.

La Ley de Seguridad, omnipresente

La celebración coincidió además con el 105 aniversario de la fundación del Partido Comunista de China y la consolidación de la arquitectura jurídica activada por Pekín en 2020 en respuesta a las masivas protestas prodemocráticas registradas un año antes, que en ocasiones se tornaron violentas.

La Ley de Seguridad Nacional, reforzada asimismo con nuevas normas, ampliación de facultades policiales y mecanismos de control administrativo, ha alterado la estructura de gobierno, el equilibrio institucional y las garantías procesales básicas.

Según denunció en un comunicado Human Rights Watch, dicha legislación ha dejado de ser una medida de emergencia temporal para transformarse en el marco operativo que rige la administración civil, la cadena de mando y el diseño estructural político.

En marzo, las autoridades incrementaron los poderes policiales, incluyendo la capacidad inédita de exigir contraseñas de dispositivos electrónicos a cualquier sospechoso.

En junio, otorgaron al jefe del Ejecutivo la potestad directa de clasificar como asunto de seguridad nacional cualquier tipo de infracción penal, liquidando así garantías legales previas como el derecho a la libertad bajo fianza o el acceso a la justicia imparcial.

La organización añade que el actual Consejo Legislativo incluye 27 diputados que son simultáneamente miembros de órganos políticos estatales chinos, mientras al menos 45 ocupan cargos o directorios en empresas estatales.

El presupuesto también refleja la magnitud de esta reconversión, después de que en mayo el Gobierno inyectara 5.000 millones de dólares hongkoneses (637 millones de dólares, 559 millones de euros) adicionales a las partidas de seguridad, alcanzando un total opaco de 18.000 millones sin desglose público. EFE

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