Hong Kong condena al padre de activista prodemocracia prófuga por manejar sus fondos

Un tribunal de Hong Kong condenó este miércoles al padre de una activista prodemocracia requerida por la justicia, tras ser juzgado por manejar dinero perteneciente a su hija en el extranjero.

Este es el primer veredicto de este tipo emitido en virtud de la severa ley de seguridad nacional que rige en la ciudad semiautónoma, una antigua colonia británica devuelta a China en 1997.

Las autoridades de ese centro financiero se han comprometido a perseguir a los «fugitivos» en el extranjero acusados de poner en peligro la seguridad nacional y, hasta ahora, han ofrecido recompensas por 34 personas, medidas que algunos países occidentales han condenado como represión transnacional.

Hong Kong ofreció una recompensa de un millón de dólares hongkoneses (128.000 dólares estadounidenses) por la activista prodemocracia Anna Kwok en 2023. Posteriormente, tipificó como delito que cualquier persona gestionara los fondos u otros activos financieros de un prófugo.

Su padre, Kwok Yin-sang, de 69 años, fue declarado culpable el miércoles de intentar retirar un saldo de alrededor de 11.000 dólares al terminar una póliza de seguro que contrató para su hija cuando era bebé.

Anna Kwok afirmó en redes sociales que las autoridades de Hong Kong estaban tomando represalias contra su activismo y calificó la condena de «secuestro».

«Hoy, mi padre ha sido condenado simplemente por ser mi padre», escribió, y añadió que los cargos se basaban en una «ficción incoherente», ya que ella no recibió fondos de él ni de ninguna otra persona en Hong Kong.

Human Rights Watch calificó el veredicto de «cruel y vengativo».

Joey Siu, portavoz de Amnistía Internacional Hong Kong Overseas, dijo que la condena es una «escalada inquietante» en el uso por parte de la ciudad de su ley de seguridad nacional, aprobada en 2024 después de que China impusiera allí una legislación similar a partir de 2020 luego de masivas protestas a favor de la democracia, algunas violentas.

Kwok quedó en prisión preventiva a la espera de la sentencia el 26 de febrero.

