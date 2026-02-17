Hong Kong confisca medicinas ilegales por valor de 18 millones de dólares

2 minutos

Hong Kong, 17 feb (EFE).- El Departamento de Aduanas de Hong Kong detuvo a cuatro personas y decomisó medicamentos controlados por un valor de 140 millones de dólares hongkoneses (18 millones de dólares estadounidenses), en una operación que puso de relieve los peligros asociados al tráfico ilícito de productos inyectables de uso médico.

Los implicados forman parte de una red dedicada a la distribución de inyecciones para adelgazamiento, cosmética antiarrugas y comprimidos para disfunción eréctil, según el comunicado oficial.

Desde el refuerzo de las inspecciones en enero, las autoridades intervinieron en nueve operaciones de contrabando, incautando 100.000 unidades inyectables, 340.000 tabletas y 60 kilogramos de sustancias reguladas.

Siete casos se centraron en preparados para reducción de peso, mientras que los restantes involucraron agentes cosméticos y tratamientos para la disfunción eréctil.

El comandante de la división de investigaciones especiales, Anthony Tang, señaló la fuerte demanda de estos fármacos en la urbe, donde su obtención en el extranjero resulta hasta ocho veces más asequible que bajo prescripción facultativa local.

No obstante, Tang alertó de las deficiencias en la conservación dado que la mayoría de los lotes decomisados carecían de refrigeración adecuada, vulnerando los protocolos de estabilidad molecular.

«Estos productos exigen mantenimiento entre 2 y 8 grados Celsius para preservar su actividad biológica y prevenir contaminación microbiana», detalló Tang.

«Los infractores, en aras de reducir gastos y facilitar el traslado, prescindieron de sistemas de frío, comprometiendo la integridad de principios activos», aseguró.

Así, hace una semana una redada en un piso del distrito de Yuen Long permitió arrestar al dueño de una tienda virtual y recuperar 270 inyecciones adelgazantes, tras rastrear ventas en redes sociales. Los otros tres eran presuntos receptores de los envíos.

El Departamento de Salud instó a la ciudadanía a evitar la adquisición de estos productos por vías no reguladas.

«La automedicación online elude la valoración clínica individual, dificulta la trazabilidad del origen y omite la verificación del cumplimiento de la cadena de frío, incrementando exponencialmente el riesgo de reacciones adversas, ineficacia terapéutica o intoxicaciones agudas», enfatizó.

Las sanciones contempladas son severas, con penas de prisión y multas por importación de carga no declarada, introducción de fármacos sin licencia y posesión irregular de venenos restringidos. EFE

msc/gbm/seo