Hong Kong creará un tribunal comercial internacional para blindar su estatus financiero

3 minutos

Hong Kong, 28 may (EFE).- La Judicatura de Hong Kong anunció este jueves un plan para crear el Tribunal Internacional Comercial de Hong Kong (HKICC, por sus siglas en inglés), una división especializada del Tribunal Superior concebida para resolver disputas mercantiles transfronterizas de alta complejidad y frenar el deterioro de la reputación judicial de la excolonia.

La iniciativa gubernamental busca consolidar la posición de la región semiautónoma como plaza financiera global, en estricta consonancia con las directrices estratégicas del XV Plan Quinquenal dictado por Pekín.

Según la documentación oficial emitida por el poder judicial, el nuevo órgano jurisdiccional estará integrado por magistrados locales dotados de una acreditada experiencia en el ámbito del derecho mercantil, y mantendrá además la facultad legal de incorporar a juristas de reconocido prestigio profesional procedentes de tribunales de otros países.

La nueva sede judicial ofrecerá procedimientos sumarios ágiles, una implantación intensiva de herramientas tecnológicas de gestión —como la transcripción automatizada de actas de audiencias, o la celebración de vistas orales de forma telemática— y un régimen flexible en materia de recursos de apelación.

Por su parte, el activista en favor de la democracia y antiguo letrado local Kevin Yam aseveró que la constitución de este tribunal no representa una manifestación de fortaleza institucional.

A su juicio, el organismo «constituye más bien un mecanismo puramente reactivo ante fallas estructurales y frente al creciente descrédito que aqueja al sistema judicial hongkonés en materia corporativa, en un contexto de restricciones políticas generales».

La iniciativa coincide además con una crisis institucional iniciada tras la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional de 2020, que provocó la dimisión en cadena de varios jueces extranjeros del Tribunal de Apelación Final (CFA, por sus siglas en inglés), erosionando la capacidad de la urbe para atraer talento jurídico internacional.

Asimismo, Yam advirtió que la calidad percibida del Tribunal Superior local en materia comercial ha quedado por debajo de la de Singapur o de los principales centros de arbitraje de la región.

Paralelamente, la plaza ha transferido litigios complejos a Singapur y causas menores a tribunales continentales chinos por la dilación y los costes de sus procesos.

El exjefe de Justicia australiano Robert French, quien dimitió del CFA, sugirió que este tribunal especializado debería proporcionar un espacio seguro para los jueces extranjeros como garantía específica para los inversores, en un entorno donde el Estado de derecho es cuestionado, y sin que se interprete como respaldo al sistema político local. EFE

msc/imh/ah