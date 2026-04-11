Hong Kong desmantela fábrica de cigarrillos ilegales con bienes por 28 millones de dólares

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Hong Kong, 11 abr (EFE).- El Departamento de Aduanas de Hong Kong desmanteló una fábrica clandestina de cigarrillos y arrestó a seis personas, tras decomisar tabaco y productos valorados en unos 220 millones de dólares hongkoneses (28 millones de dólares estadounidenses), informó este viernes el organismo.

En la operación, llevada a cabo el jueves, los agentes se incautaron de unas 31,92 toneladas de tabaco manufacturado presuntamente sin declarar y 1,23 millones de cigarrillos ilegales, con un potencial fiscal de unos 130 millones de dólares hongkoneses (unos 16,6 millones de dólares estadounidenses).

La fábrica funcionaba en un gran cobertizo metálico situado en la zona rural de Ping Che en Fanling, cerca de la frontera con China, donde se halló una línea completa de producción y envasado, además de abundante materia prima y producto terminado.

En el lugar fueron detenidas seis personas, de entre 21 y 52 años, supuestamente vinculadas a la operación de la planta ilegal.

La investigación sigue abierta y las autoridades no descartan nuevos arrestos mientras rastrean el origen de las materias primas y la maquinaria empleada.

Aduanas recordó este viernes a través de un comunicado que, según la Ordenanza sobre Mercancías Gravadas, fabricar, poseer o comerciar tabaco ilegal sin licencia puede castigarse con hasta siete años de prisión y una multa de dos millones de dólares hongkoneses (unos 255.400 dólares estadounidenses).

La redada se enmarca en una campaña sostenida contra este tipo de contrabando, que en los últimos años ha incluido el desmantelamiento de centros de almacenamiento, redes de distribución y, más recientemente, fábricas clandestinas en zonas rurales y naves industriales de los Nuevos Territorios.

Las autoridades han intensificado su mensaje de advertencia al público para que compre cigarrillos únicamente en comercios autorizados y denuncie de forma anónima las actividades sospechosas a través de la línea telefónica y el formulario en línea habilitados por Aduanas. EFE

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