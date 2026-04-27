Hong Kong detiene a 120 personas y decomisa 3,3 millones de dólares en operación antidroga

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Hong Kong, 27 abr (EFE).- La Policía de Hong Kong detuvo a 120 personas, entre ellas 14 menores, e incautó drogas y productos relacionados valorados en 26 millones de dólares hongkoneses (unos 3,3 millones de dólares estadounidenses), en una operación de un mes contra la venta por internet de sustancias ilícitas.

El dispositivo, bautizado como ‘Amberflock’ y desarrollado entre el 29 de marzo y el 25 de abril, se saldó con la intervención de 53,7 kilos de estupefacientes y sustancias calificadas como «venenos», de acuerdo con fuentes policiales.

Según el diario hongkonés South China Morning Post, la actuación abarcó 74 casos e implicó el arresto de 78 hombres y 42 mujeres de entre 12 y 69 años.

Entre los detenidos figuran 14 menores, algunos presuntamente reclutados por redes de narcotráfico para actuar como mensajeros. Otros portaban cigarrillos electrónicos con nicotina líquida o cápsulas de etomidato, un anestésico clasificado en la antigua colonia británica como droga peligrosa desde comienzos de 2025.

En el marco del operativo, los agentes registraron tres almacenes donde confiscaron cogollos de cannabis, cápsulas de vapeo con aceite de cannabis, resina, cápsulas de etomidato y grandes cantidades de productos con THC (tetrahidrocannabinol) y CBD (cannabidiol), indicó el rotativo de Hong Kong.

La Policía aseguró también haber tomado el control de varios grupos en redes sociales utilizados para publicitar sustancias ilegales y dijo haber detectado otros cuatro casos de presunta venta en línea, con 23 sospechosos adicionales, incluidos dos menores.

Las autoridades recordaron que la legislación sobre drogas peligrosas contempla penas que incluyen la cadena perpetua y multas de hasta 5 millones de dólares hongkoneses (unos 638.00 dólares estadounidenses) para los condenados. EFE

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