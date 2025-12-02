Hong Kong detiene a un jurista crítico con la gestión del incendio que causó 156 muertos

Hong Kong, 2 dic (EFE).- Las autoridades de Hong Kong arrestaron este martes al jurista Bruce Liu, exlíder de la Asociación para la Democracia y el Sustento del Pueblo, poo antes de un acto convocado por organizaciones civiles para exigir transparencia sobre el devastador incendio de un complejo residencial que suma ya 16 muertos, tras el hallazgo de nuevos restos.

El evento, una rueda de prensa prevista para la tarde del martes y entre cuyos organizadores figuraba Liu, fue cancelado de forma repentina a primera hora del día tras recibir «alertas de instancias oficiales relevantes», según la prensa local.

Menos de cuatro horas antes de su anulación, efectivos policiales interceptaron al jurista en su trayecto hacia el lugar.

La rueda de prensa quería poner el poco en la asistencia a los damnificados y exigir la creación de un panel investigador con plenas atribuciones, además de indagar posibles favoritismos en la adjudicación de contratos, el uso de materiales de baja calidad y fallas en los organismos supervisores.

Esta acción policial eleva a cuatro el número de figuras opositoras detenidas en los últimos cinco días bajo el marco de la legislación de seguridad estatal y en relación con el desastre del complejo de Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po.

El sábado, las fuerzas de seguridad detuvieron a un estudiante que impulsaba una campaña digital a favor de un organismo investigador independiente, mientras que al día siguiente arrestaron al exconcejal Kenneth Cheung y a una colaboradora encargada de gestionar las donaciones, todos ellos bajo sospecha de presunta «sedición».

Regreso controlado a las viviendas

En paralelo, el Ejecutivo autorizó para el miércoles y el jueves un retorno limitado a las viviendas en Wang Chi House, la única torre que escapó ilesa del siniestro. Cada núcleo familiar contará con un lapso de 90 minutos, custodiado por agentes y orientadores comunitarios, con traslados desde refugios provisionales.

Equipos forenses localizaron este martes cinco restos adicionales entre los escombros calcinados, elevando el recuento oficial de fallecidos a 156, de los cuales 127 ya han sido identificados.

El fuego, iniciado el miércoles pasado durante trabajos de reacondicionamiento exterior, consumió siete de las ocho torres del enclave público en tan solo cuatro horas.

En respuesta a la presión social, el jefe del Ejecutivo hongkonés, John Lee, anunció la creación de un comité independiente encabezado por un juez para determinar las causas del incendio y proponer reformas estructurales.

El organismo priorizará ocho ámbitos como normativas y fiscalización de seguridad contra incendios, supervisión de obras de mantenimiento, conflictos de interés y colusión empresarial, calidad de materiales, responsabilidades de los órganos reguladores, irregularidades en adjudicaciones, corrupción y actualización de la legislación y penas.

Lee también se comprometió a publicar todos los informes y a trabajar «con máxima eficiencia», aunque aclaró que no se trata de una comisión de investigación con facultades coercitivas.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Chris Tang, reveló el lunes que siete de las veinte muestras de mallas de protección analizadas no superaron los tests de resistencia al fuego y que las planchas de espuma de poliuretano de baja calidad actuaron como acelerador decisivo en la propagación vertical del fuego.

Hasta el momento, doce personas relacionadas con la empresa contratista han sido arrestadas por presunto homicidio involuntario y delitos de corrupción. El Ejecutivo advirtió que perseguirá cualquier intento de «politizar» o «explotar» la tragedia para obstaculizar las labores de ayuda a los damnificados. EFE

