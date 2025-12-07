Hong Kong elige a la asamblea local tras el mortal incendio

afp_tickers

3 minutos

Los hongkoneses acudieron en número reducido a las urnas este domingo para elegir a sus legisladores bajo las normas impuestas por Pekín, en un proceso opacado por un reciente incendio en la ciudad, el más mortal en décadas.

China modificó en 2021 el sistema electoral de Hong Kong para garantizar que solo los «patriotas» pudieran ocupar cargos públicos. Además, redujeron de manera significativa el número de escaños elegidos por sufragio directo en el Consejo Legislativo, que actualmente son 20 de un total de 90.

Esto se dio a raíz de las masivas y a veces violentas protestas prodemocracia de 2019 que sacudieron esta excolonia británica, devuelta a China hace casi un cuarto de siglo y convertida hoy en un territorio de estatus especial.

Las primeras elecciones bajo esas reglas, en 2022, tuvieron una participación históricamente baja de 30%.

El domingo, según las primeras cifras oficiales, la participación fue ligeramente más alta ya que, aunque el número de votantes que acudieron a las urnas fue menor, el cuerpo electoral también se redujo. En total, un poco menos de 1 millón de los 4,1 millones de electores inscritos habían emitido su voto unas horas antes del cierre de los colegios electorales.

El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, urgió a la gente a ir a votar.

«(Su) voto representa un voto que impulsa la reforma y un voto que protege a los afectados por el desastre», declaró Lee a periodistas después de sufragar.

Los candidatos suspendieron sus campañas luego del incendio del 26 de noviembre que arrasó un complejo de edificios de apartamentos en el norte de Hong Kong, donde murieron al menos 159 personas.

Una mujer que se identificó con el apellido Poon, cuya casa devoraron las llamas, comentó a la AFP que los nuevos legisladores «deben monitorear al gobierno» y que los responsables del siniestro deben ser «investigados a fondo».

La policía ha detenido a 15 personas de varias empresas de construcción por sospechas de homicidio en el incendio.

Antaño, las elecciones de Hong Kong se solían celebrar en medio de disputas ruidosas entre los bandos pro-China y prodemocracia, con los últimos generalmente ganando hasta 60% de los votos.

Pero con la ley de seguridad nacional que China impuso a la ciudad en 2020, numerosos legisladores prodemocracia fueron encarcelados y otros renunciaron o se exiliaron.

Un total de 161 candidatos se disputan los 90 escaños del Consejo Legislativo, que funciona como un parlamento local y puede formular y modificar leyes.

La votación comenzó la mañana del domingo y deberá concluir a las 23H30 (15H30 GMT).

bur/mtp/mas/jvb/meb/mb