Hong Kong inaugura Cumbre Global de Mediación para reforzar su rol jurídico internacional

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Hong Kong, 8 may (EFE).- Hong Kong inauguró este viernes la Cumbre Global de la Organización Internacional para la Mediación (OIMed), una plataforma con la que la ciudad semiautónoma aspira a consolidarse como referente en la gestión de controversias internacionales y como alternativa a los foros judiciales establecidos en La Haya.

El jefe del Ejecutivo, John Lee, encabezó la apertura en el Centro de Convenciones y Exposiciones, donde defendió la ambición de situar este nuevo mecanismo institucional en un nivel comparable al Tribunal Internacional de Justicia y al Tribunal Permanente de Arbitraje.

Ante representantes políticos, expertos legales y académicos de cerca de 60 países, subrayó que este modelo permite reducir costos, acortar plazos y adaptarse con mayor flexibilidad a la naturaleza de cada conflicto.

Lee destacó además las fortalezas de Hong Kong para albergar este tipo de iniciativas ante un entorno volátil, entre ellas su sistema de derecho consuetudinario, la independencia judicial, su condición de centro financiero internacional, la conectividad con China continental y su papel histórico como punto de encuentro entre sistemas jurídicos de Oriente y Occidente.

En la misma línea, el secretario de Justicia, Paul Lam, afirmó que la puesta en marcha de la organización refuerza el posicionamiento de la excolonia británica como nodo jurídico global, en un contexto marcado por fricciones comerciales y rivalidades estratégicas.

El programa se articula en tres paneles: ‘Artífices de la paz: la experiencia de mediadores de referencia’, ‘La perspectiva de los usuarios: motivos para elegir este instrumento’ y ‘Horizontes futuros: evolución del ecosistema internacional’.

Las sesiones abordarán su aplicación en litigios interestatales, disputas entre inversores y Estados y conflictos mercantiles transfronterizos, así como su creciente implantación en economías emergentes.

El encuentro cierra la Semana de la Mediación, que incluyó actividades centradas en ámbitos como el escolar, deportivo, comunitario y asistencial, con el objetivo de extender esta cultura al entorno cotidiano.

La OIMed, cuya sede abrió en mayo de 2025, constituye el primer organismo intergubernamental dedicado exclusivamente a este ámbito.

La iniciativa fue impulsada por China en 2022 junto a una veintena de países y se formalizó mediante una convención suscrita en Hong Kong por 33 Estados fundadores, en un acto que contó con la presencia del ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, delegaciones de unos 85 países y cerca de 20 organizaciones internacionales, incluida la ONU.

Tanto Pekín como el Ejecutivo local enmarcan el proyecto en la estrategia de reforzar el papel de Hong Kong como puente jurídico internacional, mientras que el jefe de la diplomacia china ha señalado que la entidad busca ampliar la representación del ‘Sur global’ y ofrecer un marco más inclusivo para los países en desarrollo. EFE

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