Hong Kong investigará posibles prácticas «corruptas» en obras del complejo incendiado

2 minutos

Hong Kong, 27 nov (EFE).- La Comisión Independiente Contra la Corrupción (ICAC) de Hong Kong anunció este jueves la creación de un equipo especial para investigar posibles irregularidades o prácticas corruptas en las obras de renovación de Wang Fuk Court, el complejo residencial del distrito Tai Po donde un incendio ha dejado al menos 55 muertos y más de 70 heridos.

El organismo indicó que la apertura de las pesquisas responde al «importante interés público» generado por el siniestro, que provocó graves incendios en siete de los ocho bloques del complejo, que se hallaba en un proceso de rehabilitación exterior.

La ICAC, citada por medios locales, afirmó que examinará «exhaustivamente» si los trabajos de mantenimiento pudieron implicar prácticas «corruptas» o decisiones que contribuyeran a la rápida propagación de las llamas.

En un breve comunicado, la comisión trasladó sus condolencias por las víctimas y expresó su solidaridad con las familias de los fallecidos, los heridos y los residentes afectados.

El fuego, iniciado el miércoles por la tarde, avanzó con una velocidad «inusual», según las autoridades, alimentado por andamios de bambú recubiertos con mallas plásticas, lonas impermeables y planchas de poliestireno expansivo empleadas para sellar ventanas y aislar fachadas.

La policía ha detenido a dos directores y a un consultor de ingeniería de la empresa contratista responsable de las obras bajo sospecha de homicidio imprudente.

Según las últimas informaciones, las llamas ya han sido extinguidas en cuatro de los siete bloques afectados y permanecen controladas en los otros tres.

Las autoridades hongkonesas han puesto bajo revisión la seguridad del andamiaje y de los materiales utilizados en proyectos de renovación exterior, mientras el jefe del Ejecutivo, John Lee, calificó el siniestro como una «catástrofe masiva» y ordenó inspecciones inmediatas en urbanizaciones que actualmente se encuentran en obras. EFE

