Hong Kong legaliza las apuestas en baloncesto con la aprobación de una nueva ley

Hong Kong, 11 Sep (EFE).- El Consejo Legislativo de Hong Kong aprobó este jueves, en tercera lectura, el Proyecto de Ley de Modificación de los Tributos sobre Apuestas, una normativa que legaliza las apuestas en baloncesto y establece un marco regulatorio para su implementación.

La decisión, respaldada por una amplia mayoría de los legisladores, busca canalizar fondos del mercado ilícito hacia circuitos controlados, generar ingresos fiscales y reforzar medidas preventivas contra la ludopatía, especialmente entre los jóvenes.

No obstante, los opositores advirtieron que esto podría fomentar el juego entre las nuevas generaciones.

De los 89 legisladores en activo, 83 participaron en la votación: 77 respaldaron la norma, dos la rechazaron y dos se abstuvieron, según el medio local hk01.

La normativa reforma la Ordenanza de Tributos sobre Apuestas (Cap. 108) y sus disposiciones secundarias para establecer un marco regulatorio específico.

Entre sus puntos clave, faculta al director de la Oficina de Asuntos Juveniles para otorgar licencias y definir condiciones, estipula un gravamen del 50 % sobre el monto neto, alineado con las apuestas de fútbol, y amplía las funciones de la Comisión de Juegos y Loterías para supervisar este ámbito.

La secretaria del Partido Progresista Democrático, Mak Mei-kuen, anunció que se reforzarán los programas de orientación para prevenir la adicción al juego juvenil.

El Hong Kong Jockey Club operará las apuestas en baloncesto, replicando el modelo de las carreras hípicas y fútbol.

La Oficina de Asuntos Juveniles enfatizó que esta estrategia mitigará el impacto social del juego, con la creación de un centro especializado en asesoramiento y campañas educativas para disuadir la participación en apuestas no reguladas.

La secretaría confirmó reuniones con el Jockey Club para definir la implementación. Aseguró que la norma reducirá el acceso a plataformas ilegales y canalizará fondos hacia circuitos regulados, sin promover las apuestas.

Asimismo, el Ejecutivo intensificará la sensibilización, la educación y la vigilancia legal, incrementando los recursos para iniciativas contra este tipo de adicción, incluyendo un nuevo centro enfocado en la prevención juvenil.

En el debate intervinieron 28 legisladores, algunos como Chan Chun-ying y Chow Man-kong defendieron la medida por su potencial para canalizar flujos ilícitos y apoyar al deporte local.

Otros, como Tik Chi-yuen y Chu Kwok-keung, cuestionaron su eficacia recordando que regulaciones previas no frenaron el juego ilegal ni protegieron a los jóvenes.

El Gobierno, por su parte, aseguró que reforzará la lucha contra las apuestas clandestinas con un enfoque integral que combine regulación, educación y aplicación de la ley. EFE

