Hong Kong llora a sus muertos, honra a sus héroes y exige justicia tras el voraz incendio

Mar Sánchez-Cascado

Hong Kong, 2 dic (EFE).- La conmoción inicial por el voraz incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court de Hong Kong ha dado paso al luto por los 156 muertos, los homenajes a los héroes de la tragedia y la indignación por los fallos de prevención y supervisión que contribuyeron a la veloz propagación de las llamas.

El descontento popular ha llevado al Ejecutivo a garantizar que pagará hasta el último eslabón con responsabilidad en lo ocurrido, hasta el momento con dos frentes penales, el primero de ellos por presunta imprudencia y corrupción en las obras de rehabilitación, con directivos, ingenieros y subcontratistas detenidos.

En paralelo y bajo el argumento de preservar la seguridad nacional, ha llevado al cabo al menos cinco detenciones de activistas y un estudiante que protestaron o llevaron a cabo iniciativas para pedir transparencia y responsabilidades por el incendio.

Entre la gratitud y la furia

Un rito funerario taoísta celebrado junto a los bloques calcinados en la noche del lunes ilustró el duelo colectivo que envuelve la ciudad.

Con el lamento de fondo de la suona o trompeta china, un maestro alzó un altar con ofrendas de frutas, rompió nueve tejas —una por cada nivel del inframundo— y quemó maquetas de papel para apaciguar a los espíritus mientras los dolientes, vestidos de blanco, lloraban bajo capuchas puntiagudas.

A pocos metros, largas colas de personas depositaban crisantemos blancos y amarillos ante un mural de notas manuscritas que reflejaba un sentimiento ambivalente: gratitud hacia los rescatistas y furia contenida hacia una tragedia ocurrida por negligencias sobre las que se había alertado.

Las identificaciones completas de las víctimas tardarán tres o cuatro semanas y se espera que el saldo mortal siga aumentando.

En medio del dolor, la ciudad ha reservado un lugar especial para las trabajadoras domésticas migrantes —muchas filipinas e indonesias— que se negaron a abandonar a los ancianos y niños a su cargo durante la evacuación y a las que retratos y mensajes en un altar improvisado han convertido en heroínas.

El fuego, el más mortífero en décadas en Hong Kong, comenzó el miércoles en un bloque en rehabilitación de un conjunto de los años 80 con ocho torres de 31 plantas y más de 4.600 residentes. En menos de cuatro horas saltó desbocado a otros seis edificios.

Permitido llorar, pero no protestar

La investigación preliminar del Departamento de Edificios señala como acelerantes las redes sintéticas ilegales que cubrían los andamios de bambú y los paneles de espuma inflamable instalados en ventanas y corredores, que alimentaron un incendio duró 43 horas, rompió cristales y coló humo tóxico en viviendas, evidenciando sistemas contra incendios obsoletos.

Vecinos aseguran que desde 2023 enviaron avisos escritos sobre el riesgo de fuego y los materiales sospechosos e incluso un contratista llegó a solicitar por carta aclaraciones al Servicio de Incendios sin recibir respuesta.

La exigencia de explicaciones chocó con la respuesta represiva. El sábado, un estudiante universitario fue detenido por “incitación” tras lanzar una petición que reunió más de 10.000 firmas en pocas horas exigiendo ayuda inmediata, una comisión independiente, reformas y dimisiones.

Al día siguiente fueron arrestados el exconcejal Kenneth Cheung y una voluntaria que asistía a los damnificados. Al mismo tiempo, se ordenó a los equipos vecinales y voluntarios abandonar el perímetro para evitar que la zona se convirtiera en punto de protesta.

Para muchos residentes, el mensaje es claro: el luto está permitido pero pedir explicaciones, no.

En el frente de las obras, doce personas vinculadas a la contratista principal, consultoras de ingeniería, subcontratistas de andamios y empresas de fachada, han sido arrestadas por presunto homicidio imprudente en una causa dirigida por la Policía y la Comisión Independiente contra la Corrupción.

La investigación sigue abierta y se esperan más detenciones, en tanto el Gobierno ha paralizado 30 proyectos similares y ha abierto expedientes a proveedores de materiales.

El Ejecutivo ha movilizado millones de dólares hongkoneses en ayudas, con aportaciones privadas y de grandes corporaciones. Más de 1.400 viviendas transitorias en 30 puntos acogen a los afectados —principalmente mayores y familias— con alojamiento gratuito inicial de dos semanas.

Cuenta atrás para las elecciones

El calendario añade más tensión, ya que el próximo domingo se celebran las segundas elecciones al Consejo Legislativo bajo el sistema “solo patriotas” de 2021, que redujo a 20 los escaños de elección directa y vetó a candidatos “no leales” a Pekín.

Aunque inicialmente se barajó la suspensión de la votación por el incendio, el Gobierno hongkonés anunció hoy que se mantendrán en la fecha prevista. EFE

