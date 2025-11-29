Hong Kong localiza a 144 desaparecidos del incendio ilesos y mantiene 150 sin contactar

Hong Kong, 29 nov (EFE).- Las autoridades de Hong Kong informaron este sábado de que 144 personas inicialmente dadas por desaparecidas tras el incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court han sido localizadas ilesas, mientras que alrededor de 150 continúan sin poder ser contactadas.

El balance oficial de víctimas mortales continúa en 128 y las labores de identificación siguen en curso. El recuento provisional sitúa en 84 los fallecidos y en 37 los heridos entre las personas que en un principio se daban por desaparecidas.

La jefa de la unidad policial de investigación de víctimas, Karen Tsang Shuk‑yin, señaló que 44 cuerpos permanecen sin identificar y que la Policía ha comenzado a avisar a familiares y personas que han denunciado la desaparición para que participen en el proceso. EFE

