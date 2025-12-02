Hong Kong mantiene las elecciones y abre una investigación independiente del incendio

1 minuto

Hong Kong, 2 dic (EFE).- El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, aseguró este martes que las elecciones al Consejo Legislativo previstas para el 7 de diciembre “se celebrarán según lo programado”, al considerarlas esenciales para mantener la estabilidad y avanzar en las reformas institucionales.

El mandatario anunció además la creación de una comisión independiente presidida por un juez para investigar “hasta el final” el incendio de Wang Fuk Court, mientras continúan las labores de búsqueda de casi 40 personas desaparecidas.

El siniestro deja ya 151 muertos y 13 detenidos por presunto homicidio imprudente en una investigación que apunta a graves irregularidades en la rehabilitación del complejo residencial. EFE

msc/gbm/nvm