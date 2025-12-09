Hong Kong ordena retirar más mallas de andamios tras fraude en certificados de seguridad

3 minutos

Hong Kong, 9 dic (EFE).- El Gobierno de Hong Kong dispuso la retirada inmediata de las mallas instaladas en andamios de más de dos centenares de edificios privados al descubrir certificaciones de seguridad falsificadas, una decisión motivada por el incendio que arrasó el complejo Wang Fuk Court, con un balance de 159 fallecidos.

El siniestro, registrado hace dos semanas, expuso fallas graves en la protección de obras de rehabilitación, en particular en el uso de redes que cubren las fachadas para evitar la caída de escombros y que, al no ser ignífugas, funcionan como un acelerante que favorece la expansión del fuego.

Las pesquisas oficiales confirmaron que en los inmuebles calcinados se emplearon mallas sin resistencia al calor, cuya combustión permitió que las llamas ascendieran con rapidez y envolvieran varias torres del conjunto residencial.

Tras la inspección de otros edificios, las autoridades detectaron documentos manipulados en dos complejos adicionales, vinculados a un fabricante de China continental. Esa revelación llevó al Departamento de Edificios a ordenar de forma urgente la retirada de todos los materiales similares en fachadas de propiedades privadas por considerarlos un riesgo inaceptable.

Hasta las 17.00 horas del lunes (09.00 GMT), un total de 227 bloques habían desmontado ya esas redes, mientras que otros tres obtuvieron prórrogas para completar la operación dentro de la semana. La Policía amplió las investigaciones a cuatro conjuntos repartidos por distintos distritos urbanos ante la posibilidad de un uso más extendido de certificaciones fraudulentas.

En paralelo, el Departamento de Trabajo abrió una investigación sobre un presunto caso de certificados de inspección de andamios con fechas alteradas, aparentemente firmados con anterioridad.

La Comisión Independiente contra la Corrupción (ICAC) ha detenido al menos a once personas relacionadas con el contrato de rehabilitación integral del complejo incendiado.

Entre los arrestados figuran responsables de la consultora encargada de la supervisión técnica, directores y gestores de proyecto, subcontratistas especializados en andamios e intermediarios.

Estas actuaciones apuntan a posibles irregularidades en los procesos de adjudicación, control y verificación de obras de envergadura.

El jefe del Ejecutivo, John Lee, anunció una cooperación estrecha con el recién constituido Consejo Legislativo —elegido el domingo en los segundos comicios bajo el sistema limitado a “patriotas” y sin oposición— para afrontar las consecuencias del incendio y avanzar en reformas estructurales que refuercen la seguridad en proyectos de construcción y rehabilitación.

Lee expresó su expectativa de que los nuevos legisladores colaboren con el Gobierno en las tareas de asistencia y recuperación, destacando la urgencia de debates normativos y cambios sistémicos destinados a mejorar la supervisión de materiales ignífugos, la inspección de andamios y el control de subcontratas.

El incendio, uno de los más graves en décadas, ha acelerado medidas administrativas y penales orientadas a cerrar brechas en la cadena de responsabilidad del sector de la construcción, desde la certificación de productos hasta la fiscalización en obra. EFE

msc/aa/alf