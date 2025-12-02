Hong Kong prohíbe las operaciones de dos grupos prodemocracia

afp_tickers

2 minutos

Hong Kong prohibió las operaciones de dos grupos prodemocracia, cuyos miembros y donantes se exponen a fuerte multas y a una pena de hasta 14 años de cárcel, anunció el martes el gobierno.

La prohibición fue emitida bajo la ley de seguridad nacional creada por la ciudad, denominada Artículo 23, aprobada el año pasado.

La medida impide que las organizaciones Hong Kong Parliament y Hong Kong Democratic Independence Union puedan operar localmente.

No quedó claro cuál sería el impacto real de la prohibición, porque los grupos están activos principalmente en redes sociales y algunos de sus miembros estarían en el exterior.

Pero un comunicado del gobierno local indicó que la medida es necesaria para resguardar la seguridad nacional.

Cualquier activista ligado a los grupos o que les done dinero se expone a multas de hasta un equivalente a 128.000 dólares americanos y hasta 14 años de cárcel, según la disposición publicada en la gaceta legal de la ciudad.

Algunos integrantes en el exterior ya figuran en la lista de personas más buscadas de la policía de Hong Kong.

Una mujer de 19 años que participó en dos videos promocionales de Hong Kong Parliament se declaró culpable de sedición en noviembre y fue sentenciada a un año de cárcel.

Pekín impuso a Hong Kong una amplia ley de seguridad nacional en 2020, tras las grandes y a veces violentas manifestaciones prodemocracia de 2019.

La excolonia británica adoptó el año pasado una ley adicional de seguridad nacional, elaborada localmente, que endurece las sanciones por sedición y crea cinco nuevas categorías penales.

Hasta inicios de noviembre, Hong Kong había detenido a 348 personas por varios delitos de seguridad nacional, de las cuales 172 fueron condenadas.

twa-hol/je/fox/mas/avl