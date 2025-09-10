Hong Kong refuerza medidas contra el abandono de vehículos con multas y penas de cárcel

Hong Kong, 10 Sep (EFE).- Las autoridades de Hong Kong implementarán una estricta normativa para combatir el abandono de vehículos no registrados en las vías públicas, con sanciones que incluyen multas de hasta 10.000 dólares de Hong Kong (unos 1.000 euros, 1.200 dólares estadounidenses) y penas de prisión de hasta tres meses.

La medida, que entrará en vigor el 22 de diciembre, está diseñada para aumentar la disuasión frente al abandono indebido de automóviles, y obligará a los propietarios de vehículos sin licencia durante dos años o más a renovar su registro, desguazarlos o exportarlos permanentemente fuera en un plazo de tres meses tras recibir una notificación oficial.

Quienes no cumplan enfrentarán sanciones severas, que en caso de reincidencia podrían ascender a multas de 25.000 dólares de Hong Kong (unos 2.700 euros, 3.210 dólares estadounidenses) y hasta seis meses de prisión, según anunció este miércoles Amy Lee, subcomisionada del Departamento de Transporte, en un programa de radio.

En caso de impago de las sanciones, los tribunales podrán imponer medidas adicionales, como ordenar al Departamento de Transporte que deniegue la emisión o renovación de licencias de conducir, prohíba el registro del vehículo implicado o de cualquier otro a nombre del infractor, e incluso impida la transferencia de propiedad de los autos.

La normativa incluye exenciones para ciertos casos específicos, como vehículos en espera de repuestos para mantenimiento y revisión antes de la renovación de la licencia, aquellos almacenados como parte de colecciones privadas sin circular por las vías públicas, o los gestionados por concesionarios para su venta.

La duración de estas dispensas variará entre uno y diez años, dependiendo de si se almacenan en propiedades propias o alquiladas.

Los propietarios también podrán presentar justificaciones razonables, que serán evaluadas de forma individual por el Departamento de Transporte.

Esta iniciativa responde al creciente problema del abandono de vehículos en las calles de la ciudad semiautónoma, un fenómeno que afecta la limpieza, el orden y la estética urbana de la región administrativa especial.

Según Lee, la directiva busca garantizar un entorno más ordenado y seguro, instando a los propietarios a asumir la responsabilidad de sus vehículos.

Las autoridades esperan que estas penalizaciones disuadan prácticas que perjudican la convivencia ciudadana y optimicen el uso del espacio público en una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. EFE

