Hong Kong registra baja participación en comicios legislativos marcados por el megaincendio

Los hongkoneses acudieron en escaso número a las urnas el domingo para elegir a sus legisladores bajo las normas impuestas por Pekín, en unos comicios ensombrecidos por el incendio más letal en décadas.

Las autoridades chinas modificaron en 2021 el sistema electoral de Hong Kong para garantizar que solo los «patriotas» pudieran ocupar cargos públicos. Además, redujeron de manera significativa el número de escaños elegidos por sufragio directo en el Consejo Legislativo, que actualmente son 20 de un total de 90.

Esto se dio a raíz de las masivas y a veces violentas protestas prodemocracia de 2019 que sacudieron esta excolonia británica, devuelta a China hace casi un cuarto de siglo y convertida hoy en un territorio de estatus especial.

Las primeras elecciones bajo esas reglas, en 2022, tuvieron una participación históricamente baja de 30%.

El domingo, según cifras oficiales, la participación fue ligeramente más alta (31,9%). Alrededor de 1,3 millones de los 4,1 millones de electores inscritos acudieron a las urnas, según las cifras publicadas a primera hora del lunes.

Los candidatos suspendieron sus campañas luego del incendio del 26 de noviembre que arrasó un complejo de edificios de apartamentos en el norte de Hong Kong, donde murieron al menos 159 personas.

Una mujer que se identificó con el apellido Poon, cuya casa devoraron las llamas, dijo a la AFP que los nuevos legisladores «deben monitorear al gobierno» y que los responsables del siniestro deben ser «investigados a fondo».

La policía ha detenido a 15 personas de varias empresas de construcción por sospechas de homicidio en el incendio.

Antaño, las elecciones de Hong Kong se solían celebrar en medio de disputas ruidosas entre los bandos pro-China y prodemocracia, con los últimos generalmente ganando hasta 60% de los votos.

Pero con la ley de seguridad nacional que China impuso a la ciudad en 2020, numerosos legisladores prodemocracia fueron encarcelados y otros renunciaron o se exiliaron.

Un total de 161 candidatos se disputan los 90 escaños del Consejo Legislativo, que funciona como un parlamento local y puede formular y modificar leyes.

