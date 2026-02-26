Hong Kong sentencia a ocho meses de cárcel al padre de activista prodemocracia prófuga

Un tribunal de Hong Kong sentenció este jueves al padre de una activista prodemocracia prófuga a ocho meses de prisión en virtud de su ley de seguridad nacional, tras intentar rescindir una póliza de seguro de su hija y retirar los fondos.

Kwok Yin-sang, de 69 años, es el padre de Anna Kwok, por la que las autoridades de la ciudad semiautónoma china ofrecen una recompensa de un millón de dólares hongkoneses (128.000 dólares estadounidenses) desde 2023.

Hong Kong tipificó como delito, bajo su ley de seguridad nacional aprobada en 2024, que cualquier persona maneje los fondos u otros activos financieros de los fugitivos.

Kwok se convirtió a principios de este mes en la primera persona condenada por este tipo de crimen, en un caso que grupos de derechos humanos calificaron de «alarmante acto de castigo colectivo».

El magistrado principal en funciones, Cheng Lim-chi, dijo el jueves que Kwok Yin-sang no participó directamente en actos que pusieran en peligro la seguridad nacional, pero que la naturaleza de sus acciones es grave.

Cheng negó que su condena equivaliera a un castigo colectivo a las familias de los activistas requeridos por la justicia o que Kwok Yin-sang hubiera sido objeto de persecución por ser familiar de uno de ellos.

El hombre intentó en 2025 retirar un saldo de unos 11.000 dólares estadounidenses al cancelar una póliza de seguro que había contratado para su hija cuando era bebé.

Anna Kwok escribió el jueves en una publicación en redes sociales que nunca había ejercido ningún control sobre el seguro, y añadió que se trata de un caso de «culpabilidad por sangre» y de «represión transnacional».

La otrora vibrante oposición política y la sociedad civil de Hong Kong han quedado prácticamente en ceros desde que Pekín impuso una ley de seguridad nacional en la ciudad en 2020, un año después de las enormes y, en ocasiones, violentas protestas a favor de la democracia.

Más tarde, la antigua colonia británica devuelta a China en 1997, impuso su propia ley de seguridad nacional en 2024.

