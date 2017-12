Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

¿Cuántas horas trabaja a la semana? Thomas Stephens 08 de diciembre de 2017 - 10:00 ​¿Son más de 41 horas y 10 minutos? Esta es la semana laboral promedio de las personas que trabajan a tiempo completo en Suiza. El dato está por debajo de muchos otros países desarrollados. ¿Cómo llegó Suiza a esta situación aparentemente feliz? ¿Y por qué los sindicatos debaten sobre el tema? Tras la Huelga General de 1918 (a la que se sumaron 250 000 trabajadores lo que provocó el envío de tropas), en 1920 Suiza introdujo una nueva jornada laboral de 48 horas. Sin embargo, la legislación vigente, que data de 1966, contempla semanas laborales máximas de 45 y 50 horas, según el sector. Para memoria, en 1971 se presentó una iniciativa popular para reducir la semana laboral jornada a 40 horas. El gobierno de la época se manifestó en contra. El ministro de Economía, Ernst Brugger, escribía la idea como “imposible en lo formal y legal, y totalmente inviable”. En 1976, cuatro de cada cinco electores suizos apoyaron esta visión. En la actualidad, una semana laboral de 41 horas es la norma en Suiza (dejando de lado a los trabajadores independientes), según cifras de la Oficina Federal de Estadística (OFS). + Cultura del trabajo en Suiza Sin embargo, legalmente es posible extender esta jornada promedio a 45 horas semanales, como lo confirma la Secretaría de Estado de Economía (Seco) para “los obreros industriales, el personal de oficina, los técnicos y vendedores de tiendas de autoservicio". Para el resto de los trabajadores, dicho ‘techo’ puede alcanzar las 50 horas por semana. Y estos límites son respetados con rigidez. Además, para los empleados que trabajan cinco días a la semana durante un año completo, la semana laboral máxima (45 horas) puede extenderse siempre que se respeten los siguientes principios: se puede trabajar hasta dos horas más a la semana, pero solo durante ocho semanas. O incluso puede incrementarse un promedio de cuatro horas, pero solo durante cuatro semanas. Menos burocracia Pese a la flexibilidad del mercado laboral suizo, las empresas consideran que podría hacerse más. El pasado 7 de noviembre, la Asociación Suiza para la Pequeña y Mediana Empresa (SGV) expresó públicamente que la legislación vigente debería modernizarse y adaptarse más a las necesidades de las empresas. La asociación considera que debe abolirse la burocracia relacionada con el proceso de negociación de las jornadas laborales y de reposo, y pide que las pymes sean liberadas del cumplimiento de compromisos que solo deberían aplicarse a las grandes empresas. La SGV destaca que la flexibilidad que ha mostrado el mercado laboral suizo en el pasado es una de las razones por las cuales la tasa de desempleo es inferior al 3%. “Y si no queremos poner en riesgo nuestro éxito en este ámbito y queremos seguir garantizando la existencia de empleos de largo plazo, la legislación laboral debe ser liberada de regulaciones innecesarias y anticuadas”, expresó el presidente de la asociación, Jean-François Rime. "La ley actual data de los años 1950 y 1960 y no responde a las necesidades de los tiempos actuales”, añadió Rime. “Hoy, tres cuartas partes de la fuerza laboral se dedica a los servicios y aprovecha la libertad y potencial que ofrece la nueva era digital. Los horarios de trabajo rígidos se basaban en un modelo de trabajo pensado en las fábricas, pero esto ha quedado superado”, expresó el representante de las pymes. Por ello, la SGV pide que se aumente la semana laboral máxima de 45 a 50 horas para todo tipo de empleos. “Un descaro” La asociación sindical Travail Suisse difiere por completo. "Bajo el manto de la flexibilidad, la legislación laboral encubre abusos. Esto es veneno puro para los trabajadores". Incrementar a 50 horas la semana laboral máxima "solo beneficiaría a los empleadores a expensas de sus trabajadores”, sostiene el sindicato. "Suiza cuenta con una de las leyes laborales más liberales de Europa, con semanas laborales que superan la media (de la región) y que son muy flexibles. Pedir que se aumente un 11% el número de horas trabajadas por semana es un descaro”, expresó Adrian Wüthrich, presidente de Travail Suisse. En su opinión, la presión y los niveles de estrés a los que se ven sometidos los trabajadores suizos ya son muy elevados, y lo son también sus cargas laborales. Esto explica que el fenómeno del agotamiento laboral haya crecido dramáticamente durante los últimos años y que se multipliquen las enfermedades derivadas del estrés laboral. "Las consecuencias de extender los turnos y de disponer de menos tiempo para el reposo son claras: aumentan el estrés, los riesgos para la salud y los costos económicos”, dijo Wüthrich. Unia, el sindicato más grande de Suiza, se ha propuesto lograr el objetivo opuesto, es decir, reducir los tiempos de trabajo. Pepo Hofstetter, portavoz de Unia, explica a swissinfo.ch dos razones que justifican su propuesta. "Primero, los trabajadores deben tener el derecho a beneficiarse cada vez más del progreso técnico -de la digitalización de procesos-. Segundo, para facilitarles la conciliación de trabajo y vida familiar”, expresó. Hofstetter aboga por una semana laboral de 35 horas. Horas hábiles En 2012, un estudio patrocinado por la Fondo Nacional para la Investigación Científica reveló que los suizos trabajaban 2 400 horas en el año 1950. En 2010, este dato había caído a 1 600. Según los autores, esto se debe a tres razones fundamentales. Primero, la semana laboral disminuyó de 50 horas a una media de 42 en los últimos 60 años. Segundo, los empleados gozan hoy de cinco semanas de vacaciones pagadas al año, frente a las dos semanas que tenían en 1950. Tercero, cada vez hay más gente que labora a tiempo parcial en Suiza. En los años 50, solo era el 5% de la fuerza laboral, frente al 31% en la actualidad. En 2015, los suizos trabajaron un promedio de 1 590 horas, según estimaciones de la OCDE, que clasifica a Suiza en el lugar número 28 de 35 países analizados por el número de horas que trabajan sus ciudadanos. México se sitúa en un extremo, siendo el país donde más horas se trabajan (2 248), y Alemania en el extremo opuesto (1 368). Estados Unidos se posiciona en un rango medio (1 786 horas).