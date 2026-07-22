Hospital de campaña español culmina su misión en Venezuela tras atender a 3.500 pacientes

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Caracas, 22 jul (EFE).- El hospital de campaña desplegado por España en un parque en el este de Caracas culminó su misión en Venezuela, tras atender a unos 3.500 pacientes, la mayoría afectados por el doble terremoto de hace cuatro semanas, informó este miércoles a EFE Marta Catalinas, jefa de misión.

«Las operaciones se cerraron el día 20 (de julio). Cerramos el hospital y ahora ya estamos finalizando», dijo a EFE Catalinas mientras el personal desmontaba los equipos que fueron instalados en el parque del Este, para guardarlos en cajas de maderas.

La misión española llegó el 1 de julio y el funcionamiento del hospital arrancó tres días después, con atención clínica de urgencia, consultas generales, pediatría, obstetricia, traumatología, fisioterapia y salud mental.

«Siempre se pensó que esto fuera temporal, así que nada, momento agridulce y momento de cerrar», comentó Catalinas, quien también es jefa de área de emergencia humanitaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional (Aecid).

El equipo estuvo conformado por 90 personas, entre profesionales sanitarios, logística y equipo de coordinación, quienes atendieron más de 4.200 consultas, con fisioterapia y salud mental entre las más demandadas.

Aunque la mayoría eran afectados por los terremotos, que han dejado más de 5.300 fallecidos y 16.740 heridos, según el balance oficial más reciente, también atendieron a pacientes que recurrieron al hospital por patologías crónicas o que no podían asistir a centros hospitalarios por los daños tras los sismos.

La búsqueda entre los escombros tras el potente doble terremoto en Venezuela ha dejado víctimas colaterales que han acudido a varios de los hospitales de campaña internacionales instalados en Caracas y a la región costera de La Guaira, la más devastada.

Según el balance oficial, al menos 17.265 personas quedaron sin vivienda. EFE

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(foto)(vídeo)