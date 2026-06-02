Hospitales y transportes, entre principales afectados por huelga general lusa de mañana

3 minutos

Lisboa, 2 jun (EFE).- Los transportes, las escuelas y los hospitales estarán entre los principales afectados por la huelga general prevista para este miércoles, 3 de junio, en Portugal, convocada en contra de la reforma laboral que impulsa el Gobierno de centroderecha.

A esta paralización, ideada por la Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP-IN), se pueden sumar agrupaciones como la Federación Nacional de los Profesores (Fenprof), la Federación Nacional de los Médicos (FNAM), el Sindicato de los Maquinistas (SMAQ) y los Sindicatos de la Administración Pública Frente Común, entre otros.

No está prevista la participación de otro gran sindicato del país, UGT, que sí se sumó a la pasada huelga general portuguesa, celebrada el 11 de diciembre de 2025 en contra de la misma reforma legislativa.

En concreto, para este miércoles están previstas limitaciones en los servicios ferroviarios del país, como el alfa pendular, los interregionales y los regionales, aunque la compañía Comboios de Portugal, responsable del servicio, ha garantizado que habrá servicios mínimos.

«Se prevén perturbaciones en la circulación de los trenes, con posibles impactos también en el día anterior y siguiente», indican en su web.

La aerolínea portuguesa TAP, bajo control estatal y en vías de reprivatización, informa en su web que tiene previsto operar 79 vuelos en el marco de los servicios mínimos decretados durante la huelga.

También se verán afectados varios hospitales y centros de salud públicos, ya que han anunciado su adhesión a la paralización los principales sindicatos de médicos y enfermeros, al igual que en el sector educativo y varias administraciones.

En Lisboa, la ciudad más poblada del país, está prevista la suspensión de todo el servicio de metro, mientras que los servicios de autobuses funcionarán parcialmente.

El punto álgido de la jornada será a las 14.30 hora local (una hora menos GMT) y también tendrá lugar en Lisboa, cuando se celebre una marcha que partirá desde la céntrica plaza de Dom Pedro IV y que se dirigirá hacia el Palácio de São Bento, donde se encuentra la sede del poder legislativo portugués.

Con esta huelga general quieren transmitir su rechazo a la propuesta de reforma de la legislación laboral que impulsa el Ejecutivo de centroderecha del primer ministro, Luís Montenegro.

El conservador presentó el proyecto a mediados de 2025 y finalmente lo aprobó este pasado mayo en Consejo de Ministros pese a no haber logrado un acuerdo con la concertación social (Gobierno, sindicatos y patronales).

Los representantes de los trabajadores se han opuesto a esta reforma porque creen que desregula los horarios de trabajo, extiende los contratos precarios, facilita el despido y ataca los derechos de maternidad y paternidad.EFE

cch/jgb