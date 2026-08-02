Hospitalizada congresista de Ohio tras un accidente en el que se fugó el otro conductor

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Washington, 2 ago (EFE).- La representante demócrata por el estado de Ohio, Marcy Kaptur, tuvo que ser hospitalizada este domingo tras sufrir un accidente de tráfico en el que se fugó el conductor del otro vehículo.

«Está activa, alerta y recibiendo tratamiento por lesiones que no ponen en peligro su vida», informó en un comunicado la oficina de Kaptur, nacida en 1946.

La congresista, que se encontraba en la localidad de Toledo aprovechando el receso de verano de la Cámara de Representantes, se dirigía a un oficio religioso cuando el coche en el que iba como pasajera fue embestido por otro vehículo.

Kaptur y otra persona fueron trasladadas a un hospital cercano, según el Departamento de Policía de Toledo.

Los agentes explicaron que la investigación del «accidente con fuga» se encuentra en su «etapa inicial» y permanece en curso.

«La congresista Kaptur agradece la rápida actuación de los servicios de emergencia de la Policía y los Bomberos de Toledo, quienes llegaron puntualmente al lugar del accidente, así como la labor de los profesionales médicos que atienden a los involucrados», explicaron en el comunicado desde el equipo de la representante.

Kaptur expresó además a través de esa nota «su profundo agradecimiento a los cientos de electores que se han puesto en contacto con ella y espera retomar pronto su agenda completa».

Cuarta miembro de más antigüedad en la Cámara de Representantes, Kaptur se enfrentará en las elecciones de medio mandato de noviembre al republicano Derek Merrin, respaldado por Donald Trump y quien perdió ante ella en 2024 por poco menos de 2.400 votos. EFE

acd/pcc