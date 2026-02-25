Hospitalizado el ministro portugués de Finanzas tras una indisposición

1 minuto

Lisboa, 25 feb (EFE).- El ministro portugués de Finanzas, Joaquim Miranda Sarmento, fue hospitalizado este miércoles tras sentirse indispuesto y, tras someterse a pruebas médicas, se descartó la posibilidad de un accidente cerebrovascular.

Así lo señaló el hospital lisboeta de Santa María, donde permanece ingresado el ministro, en un breve comunicado remitido a EFE.

El centro hospitalario precisó que Miranda Sarmento ingresó en urgencias del Hospital de Santa María en la mañana de este miércoles tras sentirse indispuesto.

Allí se sometió «a pruebas que descartaron la posibilidad de un accidente cerebrovascular y permanece en observación por precaución», agregó la nota.

Miranda Sarmento, de 47 años, es un economista y político que lidera la cartera de Finanzas desde el 2 de abril de 2024 en el Gobierno del primer ministro portugués, Luís Montenegro (centroderecha).

Antes fue asesor económico del expresidente Aníbal Cavaco Silva (2012-2016). EFE

lmg/psh