Hospitalizan a pareja del presunto narco Marset tras sufrir convulsión en cárcel paraguaya

3 minutos

(Actualiza con comunicado del Ministerio de Defensa)

Asunción, 2 dic (EFE).- Gianina García Troche, considerada la pareja del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, fue trasladada desde una cárcel de Paraguay a un hospital donde se encuentra internada y en condición «estable» tras sufrir una convulsión, informaron este martes el Ministerio de Defensa y fuentes médicas.

El ministro paraguayo de Defensa, Óscar González, dijo en la radio Monumental que García Troche fue llevada este lunes desde la Prisión Militar de Viñas Cué, ubicada en Asunción, hasta el Hospital Militar Central debido a que presentó «algo parecido a una convulsión».

El titular de Defensa refirió a periodistas que la seguridad del hospital fue «totalmente reforzada» con elementos de las Fuerzas Armadas y con helicópteros que se encuentran realizando patrullajes aéreos.

El Ministerio de Defensa indicó en un comunicado que García Troche «se encuentra estable y fuera de peligro».

Destacó que la mujer seguirá hospitalizada pues un grupo de médicos de diferentes especialidades «ha evaluado a la paciente y ha solicitado la realización de estudios adicionales para descartar posibles patologías».

El director del Hospital Militar Central, Darío Fretes, señaló a periodistas que la mujer se encuentra internada en una unidad de terapia intensiva, ya que, según dijo, llegó «en estado de inconsciencia».

«Llegó en estado de inconsciencia pero no fue necesaria ni siquiera la intubación, estaba con sus signos vitales conservados», expresó el médico.

Fretes aseguró que García Troche tuvo un «estatus convulsivo no refractario al tratamiento», que se refiere a la reacción de un paciente a un tratamiento con fármacos, motivo por el cual, indicó, fue trasladada al hospital desde la cárcel.

«Ahora vamos a determinar con todos los estudios que vamos a realizar la causa de esas convulsiones», agregó el médico quien destacó que los análisis «hasta ahora» son «todos normales».

Manifestó además que la mujer «tiene pequeños hematomas» en su cabeza, que aseguró se produjeron «al convulsionar».

García Troche, quien niega ser la esposa de Marset, pero sí la «madre de sus hijos», cumple desde el 21 de mayo pasado prisión preventiva, tras haber sido extraditada desde España, donde fue detenida en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas en julio de 2024.

La Fiscalía de Paraguay informó en mayo pasado que García Troche fue imputada por presunto «lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas», como parte de la investigación emprendida tras el operativo «A Ultranza Py», ejecutado en 2022 y considerado el más grande hasta ahora contra el crimen organizado y el lavado de dinero en el país. EFE

nva/rrt