Houellebecq se opone a la eutanasia en Francia: Preferiría un mundo donde se pudiera vivir

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París, 9 jul (EFE).- Cuando el proyecto de ley para legalizar la eutanasia en Francia está cerca de tener su aprobación definitiva, Michel Houellebecq, uno de los escritores franceses de mayor renombre, manifestó este jueves su oposición a esta medida en una tribuna publicada en el diario conservador ‘Le Figaro’.

«Es verdad que me he dedicado a escrutar los síntomas del suicidio occidental, el auge del nihilismo; pero no recuerdo haberme alegrado por ello. Entramos en un mundo donde será más fácil morir; habría preferido un mundo donde se pudiera vivir», escribe el autor de obras como ‘Ampliación del Campo de Batalla’ (1994) o ‘Las Partículas Elementales’ (1988).

Tras un largo debate público y parlamentario iniciado en 2024 y lanzado por el presidente francés, Emmanuel Macron, la legalización de la eutanasia para enfermos incurables que padecen graves sufrimientos podría aprobarse definitivamente la próxima semana.

En su texto, Michel Houellebecq, de 70 años, estima que si se aprueba este texto, es «la propia Francia la que está pidiendo la eutanasia».

Cuestiona la noción de «dignidad» esgrimida por los partidarios del derecho a morir, pues estima que no se puede reducir al ser humano a «su capacidad de interactuar, al menos a través de la palabra», en una crítica a lo que él define como «progresismo».

«Cuando se ha producido un ‘avance social’ (aborto, pena de muerte, matrimonio homosexual, reproducción asistida, gestación subrogada, lo que sea), no se contempla dar marcha atrás, nadie piensa en ello. Esta petición de principio es antidemocrática», se indigna.

El célebre autor francés anota: «Defender a Occidente, de acuerdo, a condición de que merezca ser defendido. Basta con examinar los argumentos de los partidarios de la eutanasia para verse invadido por el asco, y para que, a fuerza de asco, se desate una insurrección moral».

Houellebecq, autor de ‘Plataforma’ (2001) y ‘El mapa y el territorio’ (2010), ha cultivado la imagen de ‘enfant terrible’ de las letras francesas tanto por el subversivo y original contenido de sus obras como por sus declaraciones consideradas islamófobas y políticamente incorrectas.

«La religión católica, a pesar de lo que parecen ser algunos leves signos de vitalidad recientes, está desde hace tiempo completamente rezagada en Europa, y no he llegado al extremo de preferir una sociedad islámica bajo el pretexto de que la sociedad laica se aparta de la ley moral», resume en su alegato en contra de la eutanasia. EFE

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